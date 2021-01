Cultura e spettacolo



ITE “F. Carrara”: una scuola all’altezza delle sfide digitali

venerdì, 8 gennaio 2021, 09:02

La realtà e l’esperienza quotidiana insegnano che, privi di conoscenze di natura economico-finanziaria, siamo tutti cittadini meno autonomi e più indifesi, a maggior ragione in un periodo storico critico come quello attuale, che impone ad ogni livello capacità e competenze adeguate per affrontare le nuove sfide globali.

Per questo motivo è fondamentale l’apporto che le scuole dedite allo studio dell’Economia e del Diritto offrono, specie se corroborate dall’apprendimento delle Lingue straniere e dell’Informatica e costantemente aggiornate sotto il profilo culturale e didattico.

L’Istituto Tecnico Economico “F. Carrara”, da sempre all’altezza di tale compito, si presenta anche quest’anno all’opinione pubblica e agli alunni di terza media con la solidità della sua esperienza e l’intraprendenza delle sue proposte innovative: Cybersecurity, Esabac Techno, Digital Marketing.

Per saperne di più, questi i link per accedere, Sabato 9 Gennaio, al terzo dei quattro Open day

programmati dall’Istituto

dalle 16.00 alle 17.00 meet.google.com/qvh-sqfg-kvd

dalle 17.00 alle 18.00 meet.google.com/jjp-frqm-jnw

dalle 18.00 alle 19.00 meet.google.com/wik-pxyo-mhc

I link sono reperibili anche sull’home page del sito web della scuola e sulla sua pagina facebook

L’ultimo Open day è previsto per Sabato 23 Gennaio, sempre dalle 16.00 alle 19.00