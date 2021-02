Cultura e spettacolo



Al via Lucca Risuona tv, rassegna digitale dedicata alle band di Lucca

venerdì, 5 febbraio 2021, 13:52

di barbara ghiselli

"La musica riparte con la manifestazione 'Lucca risuona', un segnale positivo per il territorio e una bella occasione per tutti".

Così ha esordito il sindaco Alessandro Tambellini, alla conferenza di presentazione di "Lucca risuona", la nuova rassegna digitale dedicata alle band lucchesi che andrà in onda da domenica 14 febbraio alle 21.30 e per le domeniche successive fino al 4 aprile, sui canali social dell'evento e sulle reti dell'emittente televisiva Noi Tv.

Hanno partecipato alla conferenza stampa, oltre al sindaco Tambellini, anche Stefano Ragghianti, assessore alla cultura; Silvia Del Carlo in rappresentanza della Fondazione Banca del Monte di Lucca; Simone Giusti di RockOpera; David Martinelli di WOM FEST; David Lapini di Amandla Productions di Lucca e Diletta Casanova, nota musicista che avrà il compito di presentare la manifestazione.

Ragghianti, nell'occasione, ha evidenziato come, in questo particolare periodo, sia importante investire delle risorse sulla digitalizzazione, per permettere lo svolgimento di alcuni eventi come questo.

Ha poi affermato:"La Cavallerizza ospiterà l'intera manifestazione e permetterà così di registrare ottima musica originale in un vero e proprio studio televisivo, dove i repertori degli artisti coinvolti, torneranno così a poter suonare ad alto volume".

Silvia Del Carlo ha sottolineato la funzione sociale oltre che ricreativa della musica, motivo che ha portato la Fondazione Banca del Monte di Lucca a sostenerla da sempre con varie iniziative. Ha poi ricordato che, appoggiare eventi del genere, significa non solo aiutare i musicisti ma anche gli altri professionisti che ruotano intorno ai concerti come i fonici.

E' stato fatto presente che Lucca Risuona TV nasce da un'idea delle associazioni culturali RockOpera e WOM che, sulla scia del successo ottenuto grazie all'evento svoltosi a settembre2020 nel parco di Villa Bottini che mise in scena gli spettacoli di Dente, Morricone History e Jonathan Canini, proseguono con l'intento di amplificare le attività delle band musicali della propria città.

Come hanno dichiarato Simone Giusti e David Martinelli: "Il nuovo format digitale di LuccaRisuona, oltre a proporre la performance degli artisti coinvolti, include un'intervista a fine concerto grazie alla quale la band ha l'occasione di raccontare il proprio percorso artistico al pubblico da casa". Hanno poi aggiunto: "Le puntate di Lucca Risuona TV confezionano, così, una vera e propria occasione di promozione per i progetti che propongono musica inedita, preziosa opportunità in questo periodo di limitazioni forzate per lo spettacolo dal vivo. I gruppi coinvolti sono molto diversi tra loro per genere di musica suonata, obiettivi e attitudine ma tutti accomunati dalla voglia di mettersi in gioco proponendo la propria musica inedita".

Tra i protagonisti che si alterneranno sul palco di Lucca Risuona TV figurano Effenberg, Fede e gli Infedeli Maca, Max & Radiokaos, De Pietro, Nemo e Tuesday'sCockroaches. La rassegna è resa possibile grazie al contributo del comune di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca che hanno creduto nel progetto e nell'importanza di tenere viva la cultura locale oltre all'operato dei lavoratori che vi gravitano intorno. Gli organizzatori ne hanno approfittato per ringraziare il service Amandla Productions di Lucca per il supporto tecnico oltre ai partner Ottavo Nano e NoiTV.

Calendario messa in onda:

Domenica 14 febbraio – Fede e gli Infedeli

Domenica 21 febbraio – Tuesday's Cockroaches

Domenica 28 febbraio – Nemo

Domenica 7 marzo – Effenberg

Domenica 14 marzo – De Pietro

Domenica 21 marzo – Maca

Domenica 28 marzo – Max & Radiokaos

Domenica 4 aprile - Lucca Risuona TV best of