Festival Videoarte Lucca, bando per realizzazione manifesto

lunedì, 15 febbraio 2021, 08:52

Over The Real, in collaborazione con Euronics, è lieta di presentare un bando per la realizzazione del manifesto della sesta edizione del Festival Internazionale di Videoarte in programma a Lucca il prossimo autunno. L'iniziativa è riservata a tutti gli studenti delle Scuole superiori di secondo grado (in particolare licei artistici, istituti d'arte ed istituti professionali per la grafica) e delle Accademie di belle arti, con sede all'interno della Regione Toscana.



Il tema è libero, ma va comunque tenuto presente che si tratta di una manifestazione che si occupa di multimedialità: dalla videoarte, alla performance intermediale, alla realtà virtuale, all'intelligenza artificiale ed ogni linguaggio contemporaneo che vede l'ibridazione fra arte e nuove tecnologie (si allega scheda di presentazione del Festival).



All'interno del manifesto andrà inserito il logo di Over The Real fornito dall'organizzazione in allegato al presente bando.



L'elaborato dovrà essere inviato via email all'indirizzo info@overthereal.com entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 31 marzo 2021.



DIMENSIONI RICHIESTE: 70 X 100 CM (layout verticale) FORMATO: PDF - Sul nome file deve essere indicato il NOME E COGNOME del realizzatore.



Assieme all'elaborato andrà inviato il modulo di partecipazione (in allegato) compilato in ogni sua parte e firmato. Nel caso di minori andrà apposta anche la firma di un genitore. Non saranno ritenuti validi i moduli non completi. Il vincitore dovrà poi inviare il file del manifesto in uno dei seguenti formati: PSD oppure AI. Per la stampa definitiva del manifesto, Over The real si riserva la facoltà di inserire altri loghi di associazioni, istituizioni e sponsor che collaborano alla manifestazione oltre a Euronics. Inoltre l'immagine del manifesto sarà poi utilizzata per realizzare ulteriore materiale di comunicazione in diversi formati. Sul manifesto sarà indicato il nome del realizzatore che sarà citato anche nei comunicati stampa della manifestazione. La giuria composta da: Lino Strangis (artista intermediale e co-direttore di Over The Real); Veronica D'Auria (curatrice e co-direttrice di Ove The Real); Maurizio Baccili (artista); Benedetta Sabatini (advertising e pr manager della rivista Neural); Vittore Baroni (critico d'arte). eleggerà il vincitore entro il giorno 15 maggio e la consegna del premio avverrà entro la chiusura dell'anno scolastico. La comunicazione avverrà via email inviata sia al vincitore che alla Scuola o Accademia di appartenenza. Al vincitore verrà consegnato un buono di acquisto del valore di € 500 (cinquecento euro) offerto da Euronics da consumare in uno dei punto vendita della Toscana https://www.euronics.it/punti-vendita/store-map/ Per ulteriori informazioni si prega di contattare: info@overthereal.com