Cultura e spettacolo



L'orchestra dell'ISSM "L. Boccherini" in concerto a Pietrasanta

lunedì, 1 febbraio 2021, 15:40

Sarà un San Biagio all'insegna della musica, della danza e dell'arte quello firmato dalla Fondazione Versiliana per l'edizione 2021 della festività più sentita di Pietrasanta, in collaborazione con l'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini". L'evento, organizzato e promosso con l'amministrazione comunale, sarà trasmesso su NoiTV mercoledì 3 febbraio alle 17.15 e in streaming sui social della Versiliana e del Comune.



Il presidente della Fondazione Alfredo Benedetti ha voluto convocare come ospite d'onore il Maestro Michael Guttman, violinista di fama mondiale nonché ideatore e direttore artistico del Festival "Pietrasanta in Concerto", uomo di straordinario talento e profondamente legato alla città di cui è anche cittadino onorario che per l'occasione si esibirà insieme ai giovani talenti dell'Orchestra dell'ISSM "L. Boccherini" di Lucca.



Ad arricchire il concerto ci sarà anche la danza, grazie alla partecipazione di Adria Ferrali, celebre coreografa e direttrice artistica di "Dap Festival", che da alcuni anni porta a Pietrasanta protagonisti ai massimi livelli e che proporrà coreografie eseguite dalla performer Tamara Fragale.

Il Concerto di San Biagio si avvarrà di una location d'eccezione: la suggestiva Chiesa di Sant'Agostino a Pietrasanta, che proprio in questi giorni ospita la mostra " Tempo" dei ceramisti Bertozzi & Casoni, le cui opere faranno anche da sfondo alle coreografie che accompagneranno il concerto.



Ricco e variegato anche il programma musicale che si articolerà su musiche di Pachelbel, Mozart, Elgar, Britten e Holst.