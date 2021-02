Museo nazionale di Palazzo Mansi, "Parlar d’Arte online”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 15 febbraio 2021, 22:53

Un articolo a firma di Alberto Busacca a pagina 18 del quotidiano di Vittorio Feltri per presentare il libro Gli eroi di Mussolini - Niccolò Giani e la scuola di mistica fascista in uscita nelle librerie il 23 febbraio per i caratteri di Diarkos edizioni

lunedì, 15 febbraio 2021, 08:52

Over The Real, in collaborazione con Euronics, è lieta di presentare un bando per la realizzazione del manifesto della sesta edizione del Festival Internazionale di Videoarte in programma a Lucca il prossimo autunno

domenica, 14 febbraio 2021, 21:40

“Roma un progetto per la capitale” è stato presentato da Gina Truglio, titolare della Libreria Ubik di Lucca con una diretta Facebook alla quale hanno partecipato gli urbanisti Vezio De Lucia, Enzo Scandurra, e Antonio Fiorentino e la giornalista Lucia Tozzi e Giovanni Mastria

domenica, 14 febbraio 2021, 16:02

Come funziona il nostro cervello nei confronti del Covid. Ne parlerà il Dottor Sergio Ardis in una Web Conference organizzata dal Centro di Cultura per lo Sviluppo di Lucca

sabato, 13 febbraio 2021, 18:34

Con il libro La disciplina di Penelope di Gianrico Carofiglio si è conclusa la rassegna letteraria online Connessioni noir che vede i principali autori del thriller nazionale e internazionale a colloquio con i librai Ubik

sabato, 13 febbraio 2021, 16:25

Anche quest’anno, all’ITE “F. Carrara”, il 10 febbraio non sono mancati momenti di riflessione sull’eccidio delle popolazioni giuliano dalmate. Le iniziative hanno coinvolto soprattutto le classi quinte, variamente impegnate ad affrontare il tema