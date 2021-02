Cultura e spettacolo



Su 'Libero' l'anticipazione dell'uscita del libro Gli eroi di Mussolini di Aldo Grandi

lunedì, 15 febbraio 2021, 22:53

Il 23 febbraio sarà in libreria il libro di Aldo Grandi Gli eroi di Mussolini - Niccolò Gian i e la scuola di mistica fascista. Il libro è pubblicato per i tipi Diarkos di Rusconi Editore. Proprio oggi il quotidiano Libero di Vittorio Feltri ha presentato, a pagina 18 apertura della cultura, il volume con un articolo di Alberto Busacca con cui è stata ripercorsa, sinteticamente, la vita di uno dei giovani più intraprendenti e ortodossi del fascismo mussoliniano, Niccolò Gian i, sposato, padre di tre figli e che, al momento dello scoppio della guerra con la Francia, nel giugno 1940, partì volontario e morì in Albania durante la campagna di Grecia.

Niccolò Giani, con Guido Pallotta e Berto Ricci, era uno dei dirigenti fascisti maggiormente apprezzati dai giovani proprio per via di quella coerenza e di quella fede che andava al di là di ogni considerazione di carattere opportunistico. Un libro che racconta la storia, con lettere mai pubblicate prima, di un gruppo di giovani, appunto gli allievi della scuola di mistica fascista, che andarono volontari per seguire il duce e versare il proprio sangue per la patria. Molti di loro non torneranno mai più e uno di questi fu proprio Niccolò Giani.

Ad oggi, è ancora viva la figlia Diana Giani, la quale proprio stamani ci ha segnalato la pagina di Libero. A Lucca la libreria Ubik di Gina Truglio in via Fillungo ha ordinato alcune decine di copie per coloro che vorranno acquistarle.

