Un nuovo libro-dossier sui misteri legati alle mogli di Paolo Guinigi

mercoledì, 24 febbraio 2021, 23:59

Alessandro Milan, giornalista e storica voce di Radio24, con il suo libro "Un giorno lo dirò al mondo" (Mondadori) oggi ha dialogato con i librai di Lucca, Busto Arsizio, Como e Novara a Connssioni, l’appuntamento on line con le Librerie Ubik

martedì, 23 febbraio 2021, 15:53

Et voilà: incurante del rischio di vedersi la vetrina presa a sassate, Gina Truglio della libreria Ubik di via Fillungo ha messo in evidenza la fatica del direttore (ir)responsabile delle Gazzette. Non ci denunceranno mica per apologia di reato?

lunedì, 22 febbraio 2021, 10:25

Le idee e gli errori di quella gioventù che, nel Ventennio, visse con un unico ideale: servire Mussolini e il regime fascista. A costo di morire. In vendita alla libreria Ubik di Gina Truglio di via Fillungo

sabato, 20 febbraio 2021, 16:03

Oltre 200 sono stati gli studenti delle tre scuole che hanno partecipato al concorso con testi scritti, elaborati digitali, video-testimonianze e documentari

venerdì, 19 febbraio 2021, 14:36

Inizia la collaborazione di Jam Academy con Fab Martini, compositore di colonne sonore per cinema e tv. Jam Academy aumenta ancora la sua connessione con il mondo del lavoro, tra i principali scopi dell'offerta formativa che porta avanti da venti anni

venerdì, 19 febbraio 2021, 13:26

Questa volta una Marie Curie. Giada Lettieri, 29 anni, ricercatrice in Neuroscienze della Scuola IMT Alti Studi Lucca ha vinto una delle prestigiose borse di ricerca individuali intitolate a Marie-Sklodowska Curie, la prima donna due volte Premio Nobel