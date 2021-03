"Esercizi di fantasia" è il seminario di scrittura online che inizierà dal 17 marzo

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 6 marzo 2021, 19:57

La Conferenza donne democratiche della Toscana - ma che roba è? - la invita a chiedere scusa per aver, semplicemente, detto di essere un direttore d'orchestra preferendolo alla declinazione direttrice e la Laura Boldrini, come al solito, ci ha messo il carico da 11

venerdì, 5 marzo 2021, 20:12

Grande partecipazione di pubblico alla videoconferenza dedicata al Patto Educativo Globale, promossa dall’Associazione Genitori Scuole Cattoliche nella ricorrenza del 45° anniversario di fondazione per riflettere sulla tematica dell’educazione nell’attuale situazione emergenziale

venerdì, 5 marzo 2021, 12:49

'unico Festival al mondo dedicato interamente alla musica di Giacomo Puccini per tutto l'anno compie 18 anni di vita ininterrotta: anche durante il lockdown, infatti, la manifestazione ha mantenuto il suo programma con i concerti in streaming, facendo lavorare oltre 60 artisti in un momento di grave difficoltà

venerdì, 5 marzo 2021, 09:50

La Fondazione Ragghianti aggiorna la propria immagine sul web con un sito rinnovato, aggiornato e di più facile consultazione, dotato anche di uno spazio informativo che illustra le attività svolte dalla Fondazione, nel presente e nel passato

giovedì, 4 marzo 2021, 15:38

Sono 162 le proposte culturali, sportive e di spettacolo che faranno parte del nuovo calendario unico degli eventi 2021, realizzato dall'amministrazione comunale nel segno della collaborazione e condivisione d'intenti con i moltissimi soggetti organizzatori presenti sul territorio lucchese

giovedì, 4 marzo 2021, 15:08

Dalla visita guidata virtuale alle letture di lettere mai spedite dai pazienti, PER MANO ci accompagna dentro alcune pagine della storia manicomiale italiana (e non solo) attraverso una piattaforma streaming