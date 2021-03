Giornata Nazionale Dante Alighieri all’ISI Machiavelli di Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 27 marzo 2021, 15:47

Il 31 marzo 1821 l'Infanta di Spagna accolse la richiesta dei commercianti che chiedevano l'arresto per coloro che fuggivano per non pagare i debiti

giovedì, 25 marzo 2021, 17:12

Il filo sottile del coraggio è il libro che è stato presentato ieri sulla pagina Facebook della Libreria Ubik di Lucca con Gina Truglio, il giornalista Claudio Arrigoni, le due madri protagoniste e autrici del volume e il giovane rapper lucchese Alessio Ramacciotti, in arte Ramadon, rapper lucchese che ha...

giovedì, 25 marzo 2021, 14:00

Sabato 27 alle 17,30 si presenta sulla Pagina Fb della Casa della memoria L’Ottava sopra, opera prima di Patrizia Lazzari

mercoledì, 24 marzo 2021, 20:15

In occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, in una città che non si è ricordata di lui, un umile gelatiere e la sua signora hanno preparato un gusto unico e inimitabile che è anche un segnale di speranza e un attestato di forte identità

mercoledì, 24 marzo 2021, 13:28

Sabato 27 marzo, alle 16:30 "L'ultima chiave". E' l'ultimo incontro della rassegna PER MANO dedicato alla Fondazione Mario Tobino e alla storia dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano

martedì, 23 marzo 2021, 17:31

Secondo appuntamento nelle scuole del territorio per Viola e il Barone, che "incontrano" giovedì 25 marzo, studenti e studentesse dell'ITC Nottolini Carrara Busdraghi, referente la professoressa Silvia Rebechi