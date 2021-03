Il dramma dei "dannati dei Balcani" raccontato dai ragazzi del liceo 'Vallisneri'

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 4 marzo 2021, 15:08

Dalla visita guidata virtuale alle letture di lettere mai spedite dai pazienti, PER MANO ci accompagna dentro alcune pagine della storia manicomiale italiana (e non solo) attraverso una piattaforma streaming

giovedì, 4 marzo 2021, 14:57

Ad accoglierla all'ingresso principale del campus in piazza San Francesco il direttore Pietro Pietrini, il direttore amministrativo Giulio Bolzonetti e i professori Maria Luisa Catoni e Rocco De Nicola, coordinatori dei due percorsi di dottorato della scuola

giovedì, 4 marzo 2021, 13:48

Il 4 marzo è stata presentata a livello internazionale la nuova etichetta discografica Musica Presente Records diretta dal prof. Renzo Cresti, uno dei maggiori esperti di musica contemporanea

mercoledì, 3 marzo 2021, 23:24

Sono stati presentati i primi due volumi della collana "I quaderni della Fondazione Ragghianti" ideata e diretta dal direttore Paolo Bolpagni

mercoledì, 3 marzo 2021, 13:57

In attesa di poter tornare a vivere la bellezza del teatro in presenza, La Cattiva Compagnia e il comune di Lucca propongono tre spettacoli on line, in un cartellone virtuale appositamente realizzato, denominato "Tra Musica e Scienza"

martedì, 2 marzo 2021, 15:50

Ennesimo spostamento di date per gli spettacoli ideati e prodotti da Le Cirque World's Top Performers. Il protrarsi dell'emergenza sanitaria e le ultime disposizioni diramate dalle autorità, impongono il posticipo dei due tour degli show ALIS e TILT, previsti la prossima primavera