L'attrice lucchese Giulia Battistini si racconta: "La passione per la recitazione è nata con me"

lunedì, 8 marzo 2021, 15:28

di barbara ghiselli

Talento, perseveranza e tanto studio hanno portato Giulia Battistini a essere una delle attrici de "La bambina che non voleva cantare", film tv che verrà trasmesso su Rai 1 mecoledì 10 marzo alle 21.25 e che narra la storia della cantante Nadia Malanima, dall'infanzia al successo.

La giovane attrice lucchese ha raccontato a La Gazzetta di Lucca qual è stato il percorso che l'ha portata a interpretare Miria, la sorella di Nada nel film tv.

Quando è nata la tua passione per la recitazione?

Penso da sempre. Sin da piccola mi incantavo a guardare i film e le serie tv e, nonostante la mia timidezza, appena vedevo qualcuno della mia famiglia che faceva dei video, mi mettevo davanti alla telecamera e facevo dei piccoli spettacoli. E' difficile spiegare come, davanti a una telecamera mi trasformassi e abbandonassi i miei timori ma è proprio così, avveniva allora e ancora di più adesso.

Qual è stata la molla che ti ha spinto a iscriverti al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma?

In realtà era un desiderio che ho sempre avuto ma solo quando ho partecipato a un provino come comparsa per una serie tv e ho conosciuto Alessandro Bertolucci (attore e produttore lucchese) ho deciso di informarmi meglio per realizzare questo mio sogno e farne una professione.

Sei entrata subito al centro sperimentale di Cinematografia?

Sinceramente il primo anno non sono riuscita ad entrare perchè non ho avuto tempo per prepararmi per la selezione ma l'anno dopo ho ritentato, più decisa che mai, dopo aver preso lezioni di recitazione e aver seguito il corso di doppiaggio curato da Alessandro Bertolucci in collaborazione con Mattia Sbragia e Paolo Turco e finalmente ce l'ho fatta.

Cosa hai provato dopo aver saputo che eri stata presa al Centro Sperimentale di Cinematografia?

Una gioia immensa. Non riuscivo a crederci. Pensare che tra le 800 persone che si erano presentate avessero scelto me tra i 40 alunni (20 maschi e 20 femmine) che avrebbero avuto accesso al corso di tre settimane propedeutico per entrare al Centro è stata una soddisfazione inimmaginabile. Finite le settimane del corso propedeutico c'è stata un'ulteriore selezione e solo in 16 (8 uomini e 8 donne tra le quali io) siamo potuti entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Com'è stato frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia?

Un'esperienza altamente formativa, ho potuto misurarmi con la recitazione a 360°. Mi sono diplomata quest'anno e consiglierei a chiunque volesse intraprendere questa professione di iscriversi lì.

Com'è stato interpretare il ruolo di Miria, la sorella di Nada nel film tv?

Miria è una ragazza semplice, molto protettiva nei confronti della sorella e in questo mi assomiglia.

E' stata una grandissima esperienza poter lavorare con attori affermati e ho imparato molto vedendoli recitare sul set.

Preferisci il cinema o il teatro?

Sicuramente il cinema di cui sono veramente un'appassionata però del teatro apprezzo il riscontro immediato con il pubblico, il contatto diretto con gli spettatori.

Pensi in futuro di tornare a Lucca?

Appena posso torno a Lucca dove abitano i miei familiari e i miei amici. E' il luogo dove sono cresciuta e per me è una città stupenda. Penso però di continuare ad abitare a Roma per avere più occasioni come attrice, comunque Lucca è nel mio cuore e ci resterà sempre.