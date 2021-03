Cultura e spettacolo



“Ricordi di viaggio”, il libro di Fabiano D’Arrigo

venerdì, 12 marzo 2021, 15:12

Il prof. Fabiano D’Arrigo, docente di materie letterarie negli istituti scolastici lucchesi, responsabile culturale dell’associazione UCIIM lucchese e collaboratore di giornali e riviste, ha scritto recentemente un libro intitolato “Ricordi di viaggio”.



Con "Ricordi di viaggio" l’autore Fabiano D’Arrigo ha dato unità a precedenti articoli e reportages su alcuni significativi viaggi da lui compiuti nel corso della sua carriera scolastica e della sua vita.



L'autore è sicuramente un amante del viaggio: del viaggio in sé, del viaggio finalizzato ad una meta, del viaggio in quanto metafora della vita.



"Il libro propone - afferma Domenico Mugnaini (direttore responsabile “Toscana Oggi”) - "un vero e proprio viaggio nella memoria, nella storia, passando da intuizione spirituali" con un chiaro obiettivo: "ripercorrere e fissare alcune delle atrocità della storia più recente" e approdare ad "un incontro con Dio, non diretto... ma attraverso le donne e gli uomini che i viaggi... gli fanno incontrare".



"I reportages di D'Arrigo - sottolinea Antonio Lovascio (giornalista) - si sviluppano in un percorso con tappe fondamentali differenti per tipologia. La prima... ha toccato le località che testimoniano le atrocità della storia novecentesca ad opera dei regimi totalitari nazista, fascista e comunista.



[...] La seconda tappa è dedicata alla scoperta di alcuni territori del Pianeta - mete di invidiabili itinerari turistici - per ammirare quel Creato che Papa Francesco ci ha esortati a custodire. [... Infine] l'"approdo ai luoghi del silenzio e dello spirito per incontrare Dio, i fratelli... e scoprire il senso della vita".



La veste tipografica è lineare, il taglio sostanzialmente giornalistico, il linguaggio semplice e diretto. Cronache e riflessioni si alternano, consentendo ai lettori di ripercorrere con la mente quelle strade che D'Arrigo ha percorso nella realtà e favorendo una riflessione sulla vita.



La lettura - sostiene Luciano Corradini (presidente emerito UCIIM) - serve a "ricordare... alcuni frammenti di quella umanità che ci può aiutare nel nostro difficile cammino" e concorrere così a salvare la Terra "per noi e per coloro che verranno dopo di noi. Possiamo dare alle nuove generazioni quel poco… di buono che abbiamo contribuito a salvare e a costruire. Fra queste testimonianze sono lieto di annoverare anche questi semplici ma importanti “Ricordi di viaggio”.



Il libro è disponibile presso la libreria Luccaclero Lucca e presso l’agenzia Mosi viaggi e pellegrinaggi Porcari (Lucca).