'Storie dal ’900': ciclo di incontri sulle arti del XX secolo

lunedì, 8 marzo 2021, 15:42

Sabato 13 marzo alle 16 da remoto su piattaforma meet si terrà il primo appuntamento del quarto ciclo della pittura che suona, dialoghi tra musica ed arte

lunedì, 8 marzo 2021, 15:28

Talento, perseveranza e tanto studio hanno portato Giulia Battistini a essere una delle attrici de "La bambina che non voleva cantare", film tv che verrà trasmesso su Rai 1 mecoledì 10 marzo alle 21.25 e che narra la storia della cantante Nadia Malanima, dall'infanzia al successo

domenica, 7 marzo 2021, 19:06

Durante gli incontri verranno dati idee e spunti per creare poesie e brevi racconti fantastici. Si partirà dalle opere di scrittori e poeti e al tempo stesso sarà data la possibilità di esprimere vissuti personali

sabato, 6 marzo 2021, 19:57

La Conferenza donne democratiche della Toscana - ma che roba è? - la invita a chiedere scusa per aver, semplicemente, detto di essere un direttore d'orchestra preferendolo alla declinazione direttrice e la Laura Boldrini, come al solito, ci ha messo il carico da 11

venerdì, 5 marzo 2021, 20:12

Grande partecipazione di pubblico alla videoconferenza dedicata al Patto Educativo Globale, promossa dall’Associazione Genitori Scuole Cattoliche nella ricorrenza del 45° anniversario di fondazione per riflettere sulla tematica dell’educazione nell’attuale situazione emergenziale

venerdì, 5 marzo 2021, 12:49

'unico Festival al mondo dedicato interamente alla musica di Giacomo Puccini per tutto l'anno compie 18 anni di vita ininterrotta: anche durante il lockdown, infatti, la manifestazione ha mantenuto il suo programma con i concerti in streaming, facendo lavorare oltre 60 artisti in un momento di grave difficoltà