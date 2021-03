Cultura e spettacolo



Ubik, presentato 'Il filo sottile del coraggio'

giovedì, 25 marzo 2021, 17:12

di francesca sargenti

Il filo sottile del coraggio è il libro che è stato presentato ieri (24 marzo) sulla pagina Facebook della Libreria Ubik di Lucca con Gina Truglio, il giornalista Claudio Arrigoni, le due madri protagoniste e autrici del volume e il giovane rapper lucchese Alessio Ramacciotti, in arte Ramadon, rapper lucchese che ha donato il testo della sua canzone Distanze.

Un dialogo epistolare che due mamme, Camilla Tommasi e Giovanna Carboni, che non si conoscevano, si sono scambiate durante la pandemia per condivedere il dolore infinito che entrambe avevano per la perdita del proprio figlio. Un perorso di vita per scavare dentro se stesse per far riaffiorare il coraggio di vivere e grazie alle quali si sono scoperte “amiche del cuore”.

Il libro edito da Maria Pacini Fazzi Editore è stato curato dalla giornalista fiorentina Gaia Simonetti, è la raccolta delle lettere che si sono scambiate le due madri annullando la distanza e i chilomentri da Cerreto Guidi, in provincia di Firenze dove abita Giovanna a Montemerlo, in provincia di Padova, paese di Camilla, poco distante da Vo'.

“Scrivere è stato riprendersi se stesse – dicono le mamme – è stata la nostra ripartenza e grazie al nostro coraggio siamo riuscite a scrivere di nuovo anche tempi verbali al futuro. Oggi abbiamo scoperto come è possibile Ci piacerebbe che un giorno la nostra storia di rinascita potesse essere di aiuto ad altre famiglie che sono davanti a prove troppo dure”.

La capacità di saper osservare e apprezzare le piccole cose spesso passa in secondo piano, la nostra vita corre e va troppo in fretta e non ci rendiamo conto dell’esistenza delle piccole grandi cose.

“Oggi posso godere della quotidianità – ha raccontato Camilla durante la diretta Facebook – e penso di esserci arrivata solo ora, dopo questo triste evento. Tante domande a cui volevo una risposta me le sono fatte solo successivamente, prima era un altro tipo di vita il cui percorso si è interrotto ed è iniziata un’altra vita dove ho rimesso in gioco me stessa, la mia famiglia, e nella quale dovevo ripartire da qualche parte. Ho riscoperto, così, che anche le piccole cose mi potevano mitigare la giornata, io ho sempre avuto altissime aspettative, solo ora ho capito quanto sia deleterio, per cui ho iniziato ad abbassare un po’ il tiro e ho cominciato ad accontentarmi di quello che avevo.”

Dalle prime vendite del libro sono state raccolte delle somme per tappe del cuore. E’ stato sostenuto un progetto per il Centro Arcobaleno di Castiglione dei Pepoli, uno per l’Associazione Vip Claun Ciofega di clownterapia di Senigallia e uno per il materiale scolastico per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Padova.

Il libro è ordinabile presso la Libreria Ubik di Lucca e l’intero ricavato della vendita è devoluto in beneficienza.



Acquista la tua copia--> scrivi una mail a lucca@ubiklibri.it, tel. 0583 998041, dal sito https://lucca.ubiklibri.it/ tramite l’app IO Lettore