Viola e il Barone: appuntamento con l'ITC Nottolini Carrara Busdraghi con Paolo Hendel che legge Italo Calvino

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 22 marzo 2021, 19:04

Cominciamo l’articolo con una domanda: cosa sono i sindacati del lotto? Quando si parla di sindacati del lotto si intende un gruppo di più giocatori che acquistano biglietti, in comune, da svariate lotterie

lunedì, 22 marzo 2021, 12:36

In libreria il volume dedicato ai più piccoli di due giovani lucchesi, Letizia Tartari ed Elena Urbani, già autrici della pagina Instagram @Storyytellers. La data di uscita è prevista per il 31 marzo prossimo, ma è già possibile acquistarlo in pre ordine sul sito

domenica, 21 marzo 2021, 13:03

Il 25 marzo è la data che da inizio alle celebrazioni dedicate al Sommo Poeta, autore della Divina Commedia, padre della lingua italiana, e simbolo dell'unità del nostro Paese

sabato, 20 marzo 2021, 12:23

Nei mesi di luglio e agosto la città tornerà a ospitare i concerti e gli appuntamenti musicali promossi dall'Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il Teatro del Giglio e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, principale mecenate ai sensi della Legge sull'Art Bonus

mercoledì, 17 marzo 2021, 16:57

Viola e il Barone arrivano a scuola: grazie alla collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale, venerdì 19 marzo 2021 alle 11 il primo appuntamento on line

sabato, 13 marzo 2021, 11:15

Ancora un importante appuntamento con il ciclo di incontri on-line, che raccontano storie di persone che hanno passato parte della loro vita negli ospedali psichiatrici