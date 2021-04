Cultura e spettacolo



Borse di studio per oltre 8000 euro agli allievi più meritevoli dell'ISSM "L. Boccherini"

venerdì, 2 aprile 2021, 11:49

Sono 14 gli allievi dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "L. Boccherini" vincitori delle borse di studio per l'anno accademico 2020-2021. Quattro associazioni (Associazione Musicale Lucchese Onlus, Fidapa Lucca, Rotary Club Lucca, Alice Benvenuti Onlus) e due privati (l'ingegner Matteo Cutrufo e la famiglia Maggi) hanno messo a disposizione dei migliori studenti del conservatorio lucchese in totale 8600 euro, che andranno a coprire i contributi per l'iscrizione ai due anni di diploma accademico di II livello e, in un caso, a sostenere i primi passi nel mondo del professionismo.

Durante le selezioni tenutesi nei giorni scorsi, la commissione, composta dal direttore dell'istituto Fabrizio Papi e dai commissari esterni Luciano Tristaino e Aldo Tarabella, ha riscontrato negli allievi un livello di preparazione eccezionale, tanto che sono stati indicati quattro ex aequo. Dato il livello, la commissione ha deciso di procedere anche a sei segnalazioni, a ulteriore testimonianza del talento e del valore dei giovani in concorso.

«L'unicità di questa esperienza lucchese fa bene ai ragazzi, che vengono agevolati nel loro percorso di formazione, e all'istituto, che di anno in anno aumenta la sua attrattività grazie anche alle sinergie con i privati», commenta il direttore Papi.

Si sono aggiudicati i 3600 euro delle borse messe a disposizione dall'AML in memoria di Carol Mac Andrew, prima presidente dell'Associazione, Marco Costantini (percussioni, M° Bombardieri), Iacopo Figini e Lorenzo Macario (chitarra, M° Bandini), Antonino D'Eliseo (flauto, M° Rogai), Lara Leonardi (canto, prof.ssa Ionata). Alessio Ciprietti (pianoforte, prof.ssa Dolfi) ha ottenuto la borsa di studio istituita dall'ingegner Cutrufo. «L'amore per un'arte così complessa e impalpabile come la musica mi spinge a finanziare annualmente il premio in questione sia per colmare le lacune del sistema, che mai come quest'anno sono apparse così vistose, sia per motivare i ragazzi e renderli artefici del loro stesso futuro», spiega il benefattore. I 1000 euro di questa borsa di studio non andranno direttamente al vincitore ma serviranno per incidere un primo disco e dare il via alla sua carriera di interprete.

Chiara Mura (violino, M° Bologni) è la vincitrice della borsa istituita dalla Fidapa (1000 euro) mentre quelle intitolate ad Alice Benvenuti (per un totale di 1200 euro) sono andate a Jacopo D'Ambra (pianoforte, prof.ssa Belli), Ezio Guerra (composizione, M° Rigacci) e Lorenzo Matteoni (pianoforte, M° Fazzi). Mattia Lai (corno, M° Dini) si è aggiudicato la borsa di studio che la famiglia ha istituito nove anni fa in memoria del M° Renato Maggi, docente di corno al "Boccherini" dal 1978 al 2009. «Mai come quest'anno è necessario stare vicino ai giovani, provati dalla situazione difficile che stiamo vivendo e che sembra, più di ogni altra cosa, privarci della speranza. Incoraggiare i giovani musicisti è dunque una necessità affinché la musica possa tornare a riempire le nostre vite». La borsa "Maggi" prevede un premio anche per la classe di contrabbasso che – proprio a causa delle difficoltà legate all'emergenza Covid – verrà assegnato nelle prossime settimane. Il premio Rotary Club Lucca (1200 euro) è andato a Lucrezia Ceccarelli (violino, M° Bologni) e Rommel Coronel (pianoforte, M° Palese).

Le segnalazioni per merito sono andate a Riccardo Vicari (contrabbasso), Vincenzo Fiamingo e Riccardo Cogoni (chitarra), Fabrizio Delle Vedove (tromba), il duo composto da Irene Vecoli (violino) e Arianna Presepi (pianoforte).