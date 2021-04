Cultura e spettacolo



Dante in love: una storia di fantasmi ai nostri giorni

giovedì, 22 aprile 2021, 14:41

di francesca sargenti

­Si è inaugurato oggi il ciclo delle presentazioni in diretta sulla pagina facebook della Libreria Ubik di Lucca in collaborazione con l’Editore Giunti e coordinati da Gina Truglio con lo scrittore Giuseppe Yusuf Conte e il suo ultimo libro Dante in Love. Alla diretta ha partecipato anche Silvia Marcucci, presidente della Società Dante Alighieri.

Dante in love, un titolo irriverente che nasconde un libro divertente e affascinante: un viaggio all’incontrario raccontato grazie alle parole e alla penna di Giuseppe Yusuf Conte. Grazie a questo romanzo abbiamo il privilegio di sapere cosa è successo al sommo poeta Dante, dopo aver scritto la Divina commedia.

Giuseppe Yusuf Conte, scrittore, vincitore del Premio Strega si è così presentato: “Sono uno scrittore che ha sempre desiderato e voluto fin da ragazzino scrivere. Ho esordito con un libro di critica, a cui poi sono seguiti libri di poesia e dei romanzi, dove scrivo ciò che non rientra nella brevità della poesia e dove si deve esprimere una visione del mondo ”

Una chiaccherata piacevole con Giuseppe Yusuf Conte che ha raccontato come sia nata l’idea originale del romanzo di ridurre Dante ad un’ombra ricalarlo sulla terra a vivere questa storia.

“Sapevo che c’era una marea di libri in arrivo su Dante e ci tenevo a trovare una strada mia personale e riconoscibile. L’idea che mi ha spinto a scrivere era fare un’omaggio a Dante, ma non con uno studio e nemmeno attravewrso un romanzo storico. Sono partito da un sonetto giovanile che recità così “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io / fossimo presi per incantamento / e messi in un vasel, ch’ad ogni vento / per mare andasse al voler vostro e mio; / sì che fortuna od altro tempo rio / non ci potesse dare impedimento, / anzi, vivendo sempre in un talento, / di stare insieme crescesse ’l disio. / E monna Vanna e monna Lagia poi / con quella ch’è sul numer de le trenta / con noi ponesse il buono incantatore: / e quivi ragionar sempre d’amore, /e ciascuna di lor fosse contenta, / sì come i’ credo che saremmo noi.” Un sonetto in cui ritroviamo il viaggio, l’amicizia, l’amore, la magia, che penso sia il più grande elogio che sia mai stato scritto nella letteratura mondiale e da questo sono partito, per parlare di un Dante innamorato, della sua vita amorosa e della sua idea di amore”

È nato così il romanzo Dante in love, dove il Padre eterno una volta l’anno, da seicentonovananove anni, per una sola notte, fa scendere il Sommo poeta dal Paradiso a Firenze per scontare la sua vita terrena e il suo amore eccessivo per la poesia e per la bellezza, torna sulla terra e diventa un’ombra ai giorni nostri. Accoccolato ai piedi del “suo” Battistero, guarda lo spettacolo delle donne che passano e riprende il progetto di catalogare le sessanta più belle. Alla settecentesima notte Grace, una giovane studentessa straniera, per la prima volta gli dà l’impressione di avvertire la sua presenza. Così la segue in una esilarante sequenza di incontri e le racconta, come se potesse sentirlo, del suo amore per Beatrice e della sua esperienza segreta di Fedele d’Amore.

“Sarei contento che il libro Dante in love venisse amato. – ha dichiarato l’autore – Ciò che può dare la spinta alla sua lettura è la curiosità di voler sapere, di conoscere un Dante – ombra ma anche un Dante – vivo e molto contemporaneo inserito in una storia fantastica. Vorrei che il libro fosse per il lettore un invito a “ragionar sempre d’amore” nella propria vita, nel proprio rapporto con la realtà e con il mondo”

Prossimo appuntamento venerdì 23 aprile ore 18:30 con Giobbe Covatta e Paola Catella- Donna sapiens.

Il libro è acquistabile presso la Libreria Ubik di Lucca – www.lucca.ubiklibri.it