Domani due concerti per il Guitar Festival

mercoledì, 28 aprile 2021, 11:52

“Una Ragione per Combattere”, opera prima del regista e attore lucchese Alessandro Baccini, uscita al cinema nel 2014 e successivamente in diverse piattaforme in tutto il mondo è adesso disponibile su Prime Video Italia in versione HD.

sabato, 24 aprile 2021, 19:41

Secondo appuntamento con il ciclo delle presentazioni in diretta sulla pagina facebook della Libreria Ubik di Lucca in collaborazione con l’Editore Giunti e coordinati da Gina Truglio Giobbe Covatta e sua moglie Paola Catella, e con la partecipazione della prof.ssa Erika Stilli

sabato, 24 aprile 2021, 11:00

L'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" omaggia il grande compositore argentino Astor Piazzolla nel centenario dalla nascita con un concerto che si muove tra immagini e musica, con il flautista Filippo Rogai e il pianista Fabrizio Datteri

sabato, 24 aprile 2021, 08:41

"Campi elettromagnetici 5G impatto della nuova tecnologia sull'uomo" è l'evento a sfondo scientifico organizzato ieri sera dall'associazione Hacking Labs in collaborazione con l'università popolare Biomed, l'avvocato Elisabetta Triggiani in rappresentanza del comitato paesano di Camigliano e il professore Luigi Unti

venerdì, 23 aprile 2021, 18:56

Lucca con i suoi tesori, dalle Mura alle antiche torri, è al centro dello speciale "Spazio Libero" di Rai Parlamento, dedicato al premio Racconti nella Rete ed al festival LuccAutori

venerdì, 23 aprile 2021, 12:47

Ancora un'edizione estiva per il Festival della sintesi, che si terrà dal 25 al 31 luglio nella chiesa di San Cristoforo, in via Fillungo. Il programma è in via di definizione e sarà presentato nelle prossime settimane