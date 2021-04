Il ritratto di Giacomo Puccini di Edoardo Gelli sarà presto esposto nel Puccini Museum-Casa natale

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 7 aprile 2021, 11:26

Un premio d'arte per lottare insieme contro le discriminazioni. Al via il nuovo progetto firmato Croce Rossa Italiana comitato di Lucca nato per sensibilizzare le persone alla lotta contro la discriminazione di identità di genere, ma anche di razza, status, gruppo e classe sociale

mercoledì, 7 aprile 2021, 11:21

Giovedì 8 aprile sarà il giorno dell'uscita del libro di Ilide Carmignani, "Storia di Luis Sepulveda e del suo gatto Zorba", pubblicato da Salani; lo stesso giorno alle ore 17,30 l'autrice interverrà a Connessioni, format delle Librerie Ubik

martedì, 6 aprile 2021, 14:50

Ultimo giorno di iscrizioni per partecipare alla lectio magistralis del Professor Boeri sull’evoluzione della flessibilità del lavoro in Italia negli ultimi 25 anni, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera

sabato, 3 aprile 2021, 16:08

Riparte l'arte al Palazzo delle Esposizioni di Lucca con la mostra antologica "Frédéric Bruly Bouabrè. Arte Alfabeto Universale" dedicata all'artista ivoriano scomparso nel 2014, uno degli autori internazionali più significativi del panorama culturale del Secondo Dopoguerra

sabato, 3 aprile 2021, 16:08

Sulla scia del dibattito su Castruccio Castracani, generato dall'omaggio di Difendere Lucca in piazza Antelminelli, interviene anche l'associazione culturale L'Augusta per bocca del presidente Iacopo Di Bugno

venerdì, 2 aprile 2021, 11:49

Sono 14 gli allievi dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "L. Boccherini" vincitori delle borse di studio per l'anno accademico 2020-2021