La clinica del sale: tanti benefici anche per la voce

domenica, 11 aprile 2021, 12:31

di francesca sargenti

Alessia Bertocchini e Annalisa Del Dotto, oggi in diretta facebook dalla pagina della Libreria Ubik di Lucca hanno presentato il loro incredibile lavoro e l'imminente uscita del loro prossimo libro, nell’evento coordinato da Gina Truglio.

La pagina della Libreria Ubik, come ha detto Gina Truglio presentando l’evento, è una pagina dedicata alla cultura, e oggi ha voluto raccontare il progetto di queste due ragazze di Haloterapia, ovvero terapia del sale, nato dal loro amore per il mare: una elemento bellissimo, che fa sempre bene.

A Lucca e Gallicano, negli ambulatori Baby Doctor il mare è chiuso meglio nella grotta del sale, con le sue proprietà benefiche e il potere antibatterico dell’aria carica di iodo. Una stanza di dimensioni di una sauna, completamente rivestita di sale iodato, dove un aerosol nebulizza soluzione salina. Un trattamento intensivo che riproduce l’ambiente marino e le sue proprietà antinfiammatorie: una seduta in media durata 30 minuti e corrisponde a 3 giorni di mare. Si tratta di un presidio medico a tutti gli effetti, inserito nel contesto di un poliambulatorio e il suo utilizzo è monitorato dall’equipe di medici ed infermieri sempre presente al centro Baby Doctor.

E’ una terapia medica, che è conosciuta da sempre, che aiuta i bambini a prevenire e contribuisce a risolvere le patologie delle vie respiratorie come riniti, faringiti, tonsilliti, otiti, asma e allergie, anche in forme acute e croniche, poiché fluidifica le secrezioni e ne favorisce l’eliminazione.

La terapia del sale aerosolica, come ha spiegato la stessa dott.ssa Alessia Bertocchini, è importante anche per altre tipologie patologie, infatti, la Stanza del sale migliora la pelle in caso di dermatiti e psoriasi, favorisce il rilascio dello stress e il rilassamento e combatte le malattie reumatiche.

L’dea sviluppata dalla dott.ssa Bertocchini con il coinvolgimento Annalisa Del Dotto, vocal teacher, insegnate di danza moderna e speaker radiofonica su Radio 2000, è stata utilizzare la terapia del sale per ottenere dei benefici per la voce.

Grazie alla ricerca avviata è stato possibile verificare gli effetti della seduta di Haloterapia sulla voce con strumenti specifici, misurando le armoniche della voce prima, durante e dopo la seduta e attestandone il miglioramento, non solo durante la seduta stessa, ma verificandone il protrarsi nei giorni successivi.

La stanza del sale è un luogo in cui il bambino trova un ambiente dove giocare, in cui il connubio della terapia aerosolica con il movimento fa la differenza, dove la danza e la voce assieme diventano elementi vincenti, che portnto benefici alle corde vocali, come hanno raccontato Annalisa e Alessia durante la diretta Facebook.

La voce è un elemento accattivante all’interno della stanza del sale e i bambini che hanno provata questa nuova esperienza, hanno raccontato di essere stati meglio oltre a divertirsi.

La terapia del sale è benefica alle corde vocali e di conseguenza alla voce. Un trattamento importante per tutti, non solo per i cantanti, come si potrebbe pensare, perché tutti utilizziamo la voce quotidianamente.

“La voce è unica, dobbiamo volergli bene, e non avere una bella voce può far diventare difficoltosa la comunicazione. - ha sottolineato la dott.ssa Bertocchini - La voce è un grande dono e bisogna volere bene alle corde vocali: questa terapia è una cosa divertente che funziona e invitiamo tutti a provare “

Tra fine primavera e inizio estate uscirà il libro “A Di Dotto la voce in movimento” di Annalisa Del Dotto, che racconta il suo bagaglio personale.

“Il libro sarà tutto da scoprire. Mi auguro che sia una bella lettura - ha dichiarato Annalisa Del Dotto – Voglio solo anticipare che non è un libro teorico, ma pratico da leggere poco alla volta.”

La registrazione dell’evento è visibile pagina su facebook.com/libreriaubik.lucca

Baby Doctor della Dott.ssa Alessia Bertocchini via S.Marco 245 Lucca













