Lezioni di vita all'ITE "F. Carrara"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 30 aprile 2021, 18:13

Martedì 4 maggio tornano visibili al pubblico i Musei nazionali di Lucca seguendo il piano di riaperture degli istituti della Direzione regionale musei della Toscana, che procede nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste per i visitatori, il personale, gli ambienti e le opere

venerdì, 30 aprile 2021, 18:08

Oggi, nella Sala Tobino di Palazzo Ducale, messa a disposizione della provincia, è stata scritta una nuova pagina della storia dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini"

giovedì, 29 aprile 2021, 16:38

Anche Lucca partecipa alle iniziative del Bicentenario Napoleonico 1821-2021 organizzate dal Comitato e annunciate il 29 aprile. Si inizia il 5 maggio quando saranno pubblicati video provenienti da tutte le realtà italiane coinvolte in cui viene data lettura del celeberrimo componimento "Il 5 maggio" di Alessandro Manzoni

giovedì, 29 aprile 2021, 16:32

Come accaduto dopo il primo lockdown, quando la curatrice Martina Bacci di Capaci aveva dato vita alla mostra collettiva "Reaction", oggi insieme allo chef Matteo Morbini (ha lavorato con Gordon Ramsay e Peter Gilmore), giovani titolari di "OlioSuTavola", si rimettono in gioco e ripartono puntando sempre più in alto

giovedì, 29 aprile 2021, 13:09

Con la sua opera ormai quasi ventennale il Puccini e la sua Lucca si propone ancora una volta come riferimento per la promozione del binomio tra Giacomo Puccini e la sua città natale

giovedì, 29 aprile 2021, 11:43

Il 30 novembre del 1786 il Granducato di Toscana adottò un nuovo codice penale in cui, per la prima volta al mondo, si decretava l'abolizione della pena di morte