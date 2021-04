Cultura e spettacolo



Lucca e l’inferno: “Robba dell’artro mondo"

venerdì, 16 aprile 2021, 08:41

di Francesca Sargenti

Presentato oggi in diretta dalla pagina Facebook della Libreria Ubik “Lucca e l’inferno”, un saggio dedicato alla presenza della nostra città nella Divina Commedia, ma anche un omaggio al Sommo Poeta Dante Alighieri, in occasione del settecentesimo anniversario della sua morte, avvenuta nel 1321, e dell’inizio del suo “Viaggio nell’aldilà”, tradizionalmente datato 25 marzo 1300.

Il volume, frutto della collaborazione tra il gruppo Esedra e la Maria Pacini Fazzi editore, contiene il saggio di Annalisa Marraccini, Lucca nella Divina Commedia, e la ristampa della Divina Commedia in vernacolo lucchese frutto della penna del poeta Cesare Viviani (Lucca 1937- 1993). Il saggio è impreziosito da illustrazioni, che sono la riproduzione delle grandi tele ispirate all’Inferno realizzate dal pittore lucchese Gianfranco Rotani, che furono esposte nel 1980 in una mostra allestita nella chiesa di San Cristoforo a Lucca.

All’evento coordinato da Gina Truglio, titolare della Libreria Ubik con la collaborazione di Francesca Fazzi, della Maria Pacini Fazzi Editore, sono intervenuti Chiara Casali del Gruppo Esedra eFrancesco Meucci de La Nazione che ha intervistato “L’Anna”, Annalisa Marraccini, guida turistica fiorentina specializzata in visite anche alla nostra città e autrice del saggio dedicato a luoghi e personaggi lucchesi.

Annalisa Marraccini, che durante il collegamento ha come sfondo il muro con un’immagine di Dante che indossa una maschera da sub (immagine dal noto street artist Blub), ha raccontato di Dantino, come chiama confidenzialmente il poeta Dante, con la sua parlata toscana e i suoi modi spotanei coinvolgendo e a trasmettendo la sua passione per il sommo poeta e e la storia.

“Dante è un genio, ma allo stesso tempo è un uomo. – ha raccontato Annalisa Marraccini - Mi sono avvicinata a Dante grazie ad un romanzo di Marco Santagata, ed è così nata una passione. La Divina Commedia mi affascina perchè sono presenti tutte le sfaccettature dell’umanità.”

Alice Marraccini nella sua “Guida ai personaggi e ai luoghi lucchesi”, conduce il lettore tra i gironi infernali a fare la conoscenza di Dati, Gentucca, gli Anziani di Santa Zita e molti altri, tutti collocati nell’Inferno e condannati per peccati come la baratteria e l’avarizia, con un linguaggio fresco, ironico e contemporaneamente consente al lettore di immergersi con una piccola spiegazione nella bellezza della poesia e nella storia della città grazie ai riferimenti che ci sono nei versi della Divina Commedia a Lucca e ai suoi abitanti di un tempo.

“Vorrei leggere Dante - ha continuato Annalisa Marraccini - non in maniera pomposa come Gasman o Beningni, ma come un uomo che fa un viaggio, e durnate il suo percorso nell’Inferno spesso ha paura.”

Il libro è acquistabile presso la Libreria Ubik di Lucca – www.lucca.ubiklibri.it o in edicola in abbinamento con il quotidiano La Nazione