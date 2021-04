Lucca partecipa alle iniziative nazionali del Bicentenario Napoleonico, a partire dal 5 maggio

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 29 aprile 2021, 16:32

Come accaduto dopo il primo lockdown, quando la curatrice Martina Bacci di Capaci aveva dato vita alla mostra collettiva "Reaction", oggi insieme allo chef Matteo Morbini (ha lavorato con Gordon Ramsay e Peter Gilmore), giovani titolari di "OlioSuTavola", si rimettono in gioco e ripartono puntando sempre più in alto

giovedì, 29 aprile 2021, 13:09

Con la sua opera ormai quasi ventennale il Puccini e la sua Lucca si propone ancora una volta come riferimento per la promozione del binomio tra Giacomo Puccini e la sua città natale

giovedì, 29 aprile 2021, 11:43

Il 30 novembre del 1786 il Granducato di Toscana adottò un nuovo codice penale in cui, per la prima volta al mondo, si decretava l'abolizione della pena di morte

giovedì, 29 aprile 2021, 08:50

Nella mattina di mercoledì 28 aprile, Enrico Pieri, sopravvissuto all'eccidio di Sant'Anna di Stazzema perpetrato da mano nazifascista il 12 agosto 1944, è stato ospite del Liceo classico Machiavelli

mercoledì, 28 aprile 2021, 19:36

Anche quest’anno, nonostante il permanere angosciante della pandemia, il Circolo Lucca Jazz di Lucca vuol celebrare la giornata internazionale del Jazz voluta dall’UNESCO

mercoledì, 28 aprile 2021, 11:52

“Una Ragione per Combattere”, opera prima del regista e attore lucchese Alessandro Baccini, uscita al cinema nel 2014 e successivamente in diverse piattaforme in tutto il mondo è adesso disponibile su Prime Video Italia in versione HD.