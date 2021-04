Lucca sulla Rai con i "Racconti nella Rete" e LuccAutori

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 23 aprile 2021, 12:47

Ancora un'edizione estiva per il Festival della sintesi, che si terrà dal 25 al 31 luglio nella chiesa di San Cristoforo, in via Fillungo. Il programma è in via di definizione e sarà presentato nelle prossime settimane

giovedì, 22 aprile 2021, 17:50

Proseguono le visite virtuali alla mostra antologica "Frédéric Bruly Bouabré. Arte Alfabeto Universale" dedicata a uno degli autori internazionali più significativi del panorama culturale del Secondo Dopoguerra

giovedì, 22 aprile 2021, 16:09

Lucca festeggia il 25 aprile con il tradizionale concerto realizzato grazie alla collaborazione fra associazione WOM e Comune di Lucca

giovedì, 22 aprile 2021, 14:44

Nuovo appuntamento con i Concerti di primavera pensati per la rassegna Il Settecento musicale a Lucca dal centro di promozione musicale Animando. Dopo il successo della serata inaugurale con la musica inglese, ecco che sabato (18 aprile) alle 18 dalla chiesa dei Servi, in diretta streaming, il maestro Gianmaria Griglio...

giovedì, 22 aprile 2021, 14:41

­Si è inaugurato oggi il ciclo delle presentazioni in diretta sulla pagina facebook della Libreria Ubik di Lucca in collaborazione con l’Editore Giunti e coordinati da Gina Truglio con lo scrittore Giuseppe Yusuf Conte e il suo ultimo libro Dante in Love

mercoledì, 21 aprile 2021, 09:56

Nell'attesa della riapertura delle sale teatrali e della ripresa degli spettacoli dal vivo, il Teatro del Giglio offre al proprio pubblico un nuovo appuntamento di incontro e confronto con gli artisti