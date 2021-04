Cultura e spettacolo



Lucio Leoni live dal Teatro di Ponte a Moriano per il 25 aprile

giovedì, 22 aprile 2021, 16:09

Lucca festeggia il 25 aprile con il tradizionale concerto realizzato grazie alla collaborazione fra associazione WOM e Comune di Lucca. L'evento streaming andrà in onda sui canali di NoiTV e sui social di WØM FEST dalle 21.30 di domenica 25 Aprile nella suggestione di una delle sale più popolari del territorio lucchese: il Teatro “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano, chiuso da più di un anno come tutti gli altri luoghi di cultura, simbolo della sofferenza di tutto il settore della musica e dello spettacolo profondamente colpiti dalle chiusure per l'emergenza sanitaria. In attesa delle riaperture che tutti si augurano definitive, l'amministrazione Comunale, come già accaduto in altre occasioni dell'ultimo anno, ha fortemente voluto sostenere la realizzazione di un concerto se pur fruibile in solo forma elettronica per non rinunciare alla presenza di un evento musicale in occasione della Festa della Liberazione. Dopo un intervento di saluto del sindaco Alessandro Tambellini partirà il programma musicale della durata di circa un'ora e venti: open act: Stehan Cartier (live) Lucio Leoni (live).

STEPHAN CARTIER - Dopo anni di canzoni energiche e live al cardiopalma, Stephan Cartier decide di affiancare all'attività col gruppo punk rock Formiche nell'Orto un progetto solista che riesca a compensare l'eccesso di adrenalina. Beceramente indie, Stephan fa solo canzoni tristi. L'anima della festa è al lavoro sul suo ultimo album: Lagna.

LUCIO LEONI – Nato Roma nel 1981 studia musica fin da bambino. Nel 2000 e forma la band di happy rock’n’roll “Yugo in Incognito”. Si occupa dei testi e della voce, pubblicando, nell’arco di dieci anni, un disco e due ep: Puppurri (2003) “C’hai nis demo-cracy” e Uomini senza gomiti (2013). Laureato in scienze dello spettacolo alla Sapienza di Roma, con una tesi su “voce e drammaturgia in teatro”, frequenta in conservatorio il corso di Musica Elettronica. Nel 2005 fonda lo studio di registrazione “Monkey Studio”: si occupa di numerose produzioni, accogliendo un gran numero di artisti. Diventa in tutto e per tutto un sound engineer. Contemporaneamente, inizia a suonare con gli Scolapasta Vintage, eccentrica band indie rock, e fonda, nel 2007, i Meccanica Ferma, sestetto elettroacustico votato alla ricerca. Nel 2009 apre il Live Club “La Riunione di Condominio”, locale culto della scena musicale romana. L’esordio come cantautore avviene nel 2011, sotto il nome di Bucho: l’album si chiama “Baracca e Burattini” ed esce solo come musicassetta. Nel 2015 esce per Lapidarie Incisioni “Lorem Ipsum”, il primo album firmato Lucio Leoni, che viene recensito con entusiasmo dalle principali testate nazionali, come l’Unità o Il Fatto Quotidiano, o di settore, come Rumone, Vinile, Rockerilla e, sul web, Rockit, Rockol, Ocanerarock e Musictracks. Il 10 novembre 2017 esce “Il lupo cattivo”, il nuovo disco di inediti per Lapidarie Incisioni/iCompany – distribuzione Sony. L’uscita dell’album “Il lupo cattivo” è stata accompagnata anche da un tour di presentazione che ha contato oltre 60 concerti in tutta Italia e che si è concluso a Roma con una data speciale a Villa Ada nell’estate 2019. Lucio Leoni ha realizzato inoltre diversi live set in apertura ai concerti di artisti come The Zen Circus, Tre allegri ragazzi morti, Motta, Edda, Giovanni Truppi, Giorgio Canali, Frankie Hi-Nrg Mc. Nel 2020 Lucio Leoni annuncia l’uscita del suo nuovo progetto discografico “Dove Sei”: un lavoro che vede la luce in due distinti capitoli.