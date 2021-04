Martina Corgnati per gli incontri online ‘Storie dal ’900’

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 8 aprile 2021, 22:20

La vita di Luis Sepulveda, autore di molti libri, tra i quali "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare" sembra una favola. Ed è proprio così che Ilide Carmignani, sua traduttrice e amica, ha deciso di raccontarla

giovedì, 8 aprile 2021, 11:25

L’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” si appresta a dare inizio all’edizione 2021 diOpen (Ospiti in concerto, Performance, Eventi, Note d’arte, cultura e ricerca), la stagione di concerti, conferenze ed eventi organizzata con il contributo di Fondazione Cassa Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca e...

giovedì, 8 aprile 2021, 10:15

Dopo il tutto esaurito della prima edizione dedicata ai capolavori di Palazzo Mansi, che ha visto adesioni e partecipanti da tutta Italia, il Museo nazionale di Villa Guinigi sarà il protagonista, dal 14 aprile, del nuovo ciclo di quattro laboratori gratuiti digitali per adulti in programma ogni mercoledì pomeriggio dalle...

mercoledì, 7 aprile 2021, 20:18

La giunta comunale ha deliberato oggi la concessione a titolo gratuito alla Fondazione Giacomo Puccini di un grande dipinto a olio su tela di Edoardo Gelli raffigurante Giacomo Puccini realizzato nel 1902 e donato dallo stesso maestro Puccini al Comune di Lucca nel 1911

mercoledì, 7 aprile 2021, 11:26

Un premio d'arte per lottare insieme contro le discriminazioni. Al via il nuovo progetto firmato Croce Rossa Italiana comitato di Lucca nato per sensibilizzare le persone alla lotta contro la discriminazione di identità di genere, ma anche di razza, status, gruppo e classe sociale

mercoledì, 7 aprile 2021, 11:21

Giovedì 8 aprile sarà il giorno dell'uscita del libro di Ilide Carmignani, "Storia di Luis Sepulveda e del suo gatto Zorba", pubblicato da Salani; lo stesso giorno alle ore 17,30 l'autrice interverrà a Connessioni, format delle Librerie Ubik