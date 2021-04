Mimmo D'Alessandro ci crede: "Summer, pronti a ripartire con 6 mila spettatori"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 17 aprile 2021, 08:42

‘Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso’: questo il motto inciso sulla targa che dal 10 aprile scorso onora il laboratorio di Informatica dell’Istituto Tecnico Economico “F. Carrara” e colei che vi ha insegnato con passione

venerdì, 16 aprile 2021, 13:12

Cinque spettacoli in streaming on demand, fruibili sulla piattaforma On Theatre, compongono la nuova programmazione del Teatro del Giglio; gli spettacoli sono acquistabili sia a biglietto singolo che in abbonamento

venerdì, 16 aprile 2021, 08:41

Presentato oggi in diretta dalla pagina Facebook della Libreria Ubik “Lucca e l’inferno”, un saggio dedicato alla presenza della nostra città nella Divina Commedia, ma anche un omaggio al Sommo Poeta Dante Alighieri, in occasione del settecentesimo anniversario della sua morte, avvenuta nel 1321, e dell’inizio del suo “Viaggio nell’aldilà”,...

giovedì, 15 aprile 2021, 15:42

Una pagina autografata della partitura de La Musica delle Tenebre di Gianmarco Caselli, entrerà a far parte della vasta e prestigiosa collezione di autografi di Pedro Escudero, a Madrid nella sezione compositori, su esplicita richiesta di Escudero

mercoledì, 14 aprile 2021, 14:59

Dopo la vittoria di Artemica 2018 e la pubblicazione dell’EP d’esordio “Migliorare in Peggio”, i B.K, rockband lucchese, tornano sulle scene con “Freddo”, un brano dal forte impatto emotivo che fonde sonorità cupe ad un testo riflessivo, denso di significato

mercoledì, 14 aprile 2021, 12:50

La riforma dello sport e le agevolazioni fiscali saranno al centro di un incontro venerdì 16 aprile, a partire dalle 17 in diretta sul canale youtube 'Live Love Lucca'