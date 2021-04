Cultura e spettacolo



Teatro del Giglio: incontro con la danzatrice Lisa Cadeddu del Nuovo Balletto di Toscana

mercoledì, 21 aprile 2021, 09:56

Nell'attesa della riapertura delle sale teatrali e della ripresa degli spettacoli dal vivo, il Teatro del Giglio offre al proprio pubblico un nuovo appuntamento di incontro e confronto con gli artisti: venerdì 23 aprile (dalle ore 11 alle ore 13), nei locali della biglietteria, sarà presente Lisa Cadeddu, danzatrice della Compagnia Nuovo Balletto di Toscana diretta da Cristina Bozzolini. La ballerina fa parte del gruppo di danzatori impegnato nello spettacolo Pulcinella, uno di noi (coreografia di Arianna Benedetti e spettacolo vincitore del Bando Siae Per Chi Crea 2018), tra i titoli che il Teatro del Giglio propone in streaming on demand sulla piattaforma OnTheatre.tv, in questi giorni in corso di vendita sia a biglietto singolo che in abbonamento. Chi si recherà in biglietteria venerdì 23 aprile potrà incontrare la danzatrice, in assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le normative previste per il contrasto al Covid-19.

La biglietteria del Teatro del Giglio è aperta al pubblico fino al 30 aprile, con il personale a disposizione per informazioni e vendita degli spettacoli in cartellone su OnTheatre.tv. I biglietti per la visione del singolo spettacolo hanno il costo di € 4,99, l’abbonamento ai 4 spettacoli € 9,99. A coloro che acquisteranno biglietti e abbonamenti sarà fornito un codice che permetterà la visione degli spettacoli. I giorni di apertura al pubblico, per il mese di aprile, sono tre: il martedì dalle ore 15 alle ore 18, il giovedì e il venerdì dalle ore 11 alle ore 13 (in questi giorni e orari, è inoltre possibile chiamare i numeri 0583.465320 e 366.6593993; rimane come sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica biglietteria@teatrodelgiglio.it). Per gli acquisti, è già attiva la biglietteria online su Box-Office TicketOne. Tutta la programmazione del Teatro del Giglio è consultabile sul sito internet www.teatrodelgiglio.it.