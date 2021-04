Cultura e spettacolo



Ubik: irresistibili Giobbe Covatta e sua moglie Paola

sabato, 24 aprile 2021, 19:41

di francesca sargenti

Secondo appuntamento con il ciclo delle presentazioni in diretta sulla pagina facebook della Libreria Ubik di Lucca in collaborazione con l’Editore Giunti e coordinati da Gina Truglio Giobbe Covatta e sua moglie Paola Catella, e con la partecipazione della prof.ssa Erika Stilli.

L’incontro che ha avuto come spunto la presentazione del loro libro Donna sapiens. Il maschio è una specie animale o una specie di animale?, un racconto surreale, intelligente, esilarante: perché per cambiare il mondo non c’è nulla di meglio che ridere di noi stessi, dei luoghi comuni a cui troppo spesso non ci ribelliamo.

Il libro era nato come per essere uno spettacolo teatrale – hanno spiegato gli autori - ma dopo la seconda replica, lo scorso febbraio, e la chiusura dei teatri abbiamo deciso di trasfromarlo in un libro.”

“A me vengono un sacco di idee che scrivo su dei foglietti – ha raccontato Giobbe Covatta durante la diretta facebook - e poi le raccolgo in una valigetta. Molti foglietti non riesco più a capire cosa ci sia scritto, ma altri anche dopo anni quando li rileggo mi accorgo che era una buona idea, e allora inizio a lvavorarici e a tradurre in “letteratura” grazie a mia moglie Paola.”

“Giobbe, è un comico, è un vulcano di idee, lavorare con lui è fantastico – ha proseguito Paola Catella – a Giobbe viene in mente un titolo, poi registra ore e ore di audio sulle vecchie cassette che si ascoltano con i mangianastri, perchè non è capace a registrare gli audio sugli smartphone. Io prendo le cassette, le sbobino e le scrivo sul computer dandogli una prima bozza, che poi stampo per Giobbe. A questo punto lui fa le correzioni con la penna e io io gli do la forma finale, nascendo come sceneggiatrice.”

Un incontro divertente grazie alla simpatia di Giobbe Covatta e di sua moglie Paola Catella, in cui non è possibile non ridere alle battute continue e al piacevole “battibecco tra marito e moglie”.

L’incontro è visibile sulla pagina facebook della libreria Ubik.

Prossimo appuntamento venerdì 30 aprile ore 18:30 con Dario Cecchini e Alessandro Mauro Rossi e con la partecipazione del prof. Umberto Sereni.