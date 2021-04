Una pagina de ‘La Musica delle Tenebre’ di Gianmarco Caselli entra a far parte di una vasta collezione di autografi a Madrid

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 14 aprile 2021, 14:59

Dopo la vittoria di Artemica 2018 e la pubblicazione dell’EP d’esordio “Migliorare in Peggio”, i B.K, rockband lucchese, tornano sulle scene con “Freddo”, un brano dal forte impatto emotivo che fonde sonorità cupe ad un testo riflessivo, denso di significato

mercoledì, 14 aprile 2021, 12:50

La riforma dello sport e le agevolazioni fiscali saranno al centro di un incontro venerdì 16 aprile, a partire dalle 17 in diretta sul canale youtube 'Live Love Lucca'

mercoledì, 14 aprile 2021, 12:17

Gli studi di pianoforte al “Boccherini” sotto la guida dei Maestri Giorgio Fazzi e Carlo Palese, poi il master alla New York University e il grande salto, con un susseguirsi di concerti e collaborazioni

martedì, 13 aprile 2021, 18:53

E' in programma per giovedì 15 aprile alle ore 17.30 in diretta dalla Pagina Fb di Ubik Lucca la presentazione del volume Lucca all'inferno, doppia proposta a tema dantesco che presenta il saggio di Annalisa Marraccini, Lucca nella Divina Commedia abbinato alla ristampa della 'versione' in vernacolo lucchese dell'Inferno

martedì, 13 aprile 2021, 12:34

Si riaccende la grande musica nella Chiesa di Santa Maria dei Servi, capolavoro lucchese dall’acustica perfetta, che ospiterà nei mesi di aprile e maggio i concerti di primavera organizzati dal centro di promozione musicale Animando all’interno della rassegna Il Settecento musicale a Lucca, giunta alla sua settima edizione

lunedì, 12 aprile 2021, 18:20

Primi appuntamenti dedicati alla chitarra classica per la stagione Open dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini". Torna, infatti, il Guitar Festival