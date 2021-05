Al via le mostre di Photolux interamente dedicate all'anno della pandemia

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 28 maggio 2021, 19:01

E' stato presentato questa mattina il progetto “A scuola e…altrove” presso il Real Collegio di Lucca con la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale nella persona della dirigente dott.ssa Donatella Bonriposi

venerdì, 28 maggio 2021, 15:22

Apertura straordinaria, anche questo fine settimana per la mostra antologica "Frédéric Bruly Bouabré. Arte Alfabeto Universale" al Palazzo delle Esposizioni di Lucca (piazza San Martino, 7), con orario 10-13 e 16-19

venerdì, 28 maggio 2021, 12:21

Il Puccini e la sua Lucca International Festival torna a fare concerti dal vivo nella Basilica di San Giovanni. Il primo appuntamento è in programma per il 1° giugno alle 19, con il Gala Lirico di apertura della manifestazione dedicata al Maestro Giacomo Puccini in chiave permanente

venerdì, 28 maggio 2021, 12:19

Vidà racconta come nascono i suoi colori, dalla natura alla tavola di legno su cui crea le sue opere, alla galleria OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca) sabato 29 maggio 2021 alle 18, all'interno delle iniziative per la collettiva tematica "Respect eARTh"

venerdì, 28 maggio 2021, 11:18

È il pianista e musicologo Luca Chiantore a chiudere un altro intenso mese di eventi della stagione Open dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini"

giovedì, 27 maggio 2021, 17:47

L'incontro, on line, è dedicato ai corsi di studio post diploma validi a livello europeo per l'anno accademico 2021-2022. Si tratta di due specializzazioni: in produzione musicale e performance musicale