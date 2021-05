Cultura e spettacolo



Altra brillante affermazione di Girolamo Deraco

martedì, 25 maggio 2021, 12:45

Altra brillante affermazione di Girolamo Deraco, direttore artistico della CLUSTER, che si è aggiudicato il primo premio al concorso “Puccininsieme al Sommo Poeta!” per la composizione di musica corale su testi di Dante. Deraco si è aggiudicato l’ambito premio nella categoria B col brano “Luce” per Coro a 4 voci miste a cappella (l’altra categoria del concorso prevede invece l’accompagnamento col pianoforte o organo) ed il valore di questo riconoscimento è ancora più evidente considerando i nomi qualificati, di levatura internazionale, che componevano la giuria: Walter Marzilli (Italia),Mauro Zuccante (Italia), Lorenzo Donati (Italia),

Ivan Florjanc (Slovenia), Valentino Miserachs Grau (Spagna). Il Concorso di composizione fa parte delle iniziative nate a Grosseto per celebrare Dante Alighieri nel Settecentesimo Anniversario dalla sua morte e vede la collaborazione di enti pubblici e privati del territorio. Il Concerto dei vincitori delle due categorie chiuderà la serie di manifestazioni che si tengono quest’anno a Grosseto, organizzate dalla associazione “La Maremma per Dante 2021”, che prevedono conferenze, un convegno di aggiornamento per docenti, mostre d’arte e documentarie, presentazioni di libri, concerti, percorsi guidati nelle località maremmane ricordate nella Commedia, attività sociali e sportive.