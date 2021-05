Cultura e spettacolo



“Arti e mestieri” a Lucca

giovedì, 27 maggio 2021, 16:24

Si terrà questo fine settimana, sabato 29 e domenica 30 maggio, dalle ore 9:00 alle 19:00, in Piazza San Giusto a Lucca, una mostra dedicata ad artisti e artigiani dal titolo “Arti e mestieri”.



La mostra sarà un'occasione per pubblicizzare interessanti attività, fra cui segnaliamo il marchio “Il mondo di Buba” di Massimo Canzoneri, artista fiorentino che proporrà una linea di abbigliamento tutta in bianco e nero.



Un'opportunità che molti artigiani aspettavano per potersi rilanciare in un momento particolarmente difficoltoso come quello post pandemia; ma anche un'occasione per chiunque voglia di passare un fine settimana alternativo all'insegna del made in Italy.



Perciò siete tutti attesi nella splendida cornice di Piazza San Giusto per partecipare a questo evento che sa tanto di ritorno a un'agognata normalità.