Campionato Regionale Toscano di scacchi Under 18: arrivano a Lucca 80 giovani campioni

giovedì, 6 maggio 2021, 16:24

Da domani (Venerdì 7 maggio 2021), fino a domenica 9, all'auditorium della Pia Casa, in via S. Chiara, si svolgerà il Campionato Regionale Toscano Giovanile Under 18, organizzato dal Comitato Regionale Toscano in collaborazione con il Circolo Scacchistico Lucchese.



L'evento è considerato di preminente interesse nazionale ed è inserito nel Calendario Nazionale del CONI e della Federazione Scacchistica Italiana, è valido per le variazione del punteggio della Federazione Scacchistica Internazionale (FIDE).



Nel rispetto delle normative, l'ingresso non è consentito al pubblico, ma ai soli atleti, ai responsabili tecnici ed al personale arbitrale ed organizzativo, come da regolamento Federazione Scacchistica Italiana e Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sarà rispettato il protocollo COVID.

"Dobbiamo considerare questo evento un reale successo - sottolinea Dario Dino Guida, presidente del Circolo Scacchistico Lucchese - ed un segno tangibile di quella ripresa che tutti ci auspichiamo di raggiungere quanto prima. Record assoluto di partecipanti, iscritti circa 80 atleti provenienti da 11 province toscane. Saranno inoltre presenti gli accompagnatori (genitori, responsabili tecnici), lo staff arbitrale e organizzativo. Ringraziamo il Comune di Lucca, nella persona dell'assessore alla Cultura Stefano Ragghianti, da sempre vicino agli scacchi, disciplina sportiva e veicolo di cultura, che concedendo questo bellissimo spazio, ha reso possibile la realizzazione di questo importante evento sportivo".





Il Circolo Scacchistico Lucchese, in attesa dell'imminente riapertura fisica degli spazi sociali, dà appuntamento come sempre a tutti gli appassionati di scacchi sulla sua pagina FB facebook.com/circoloscacchisticolucchese







Ecco il calendario degli incontri



Venerdì 7 Maggio inizio ore 17:00 termine previsto 22:30;Sabato 8 Maggio inizio ore 10:00 termine previsto ore 20:00;Domenica 9 Maggio inizio ore 10:00 termine previsto ore 20:00.