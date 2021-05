Cultura e spettacolo



Confermate le date della X edizione di 'Fashion in Flair'

mercoledì, 26 maggio 2021, 15:58

Una manifestazione che compie quest’anno 10 anni, sostenuta e appoggiata dal comune di Lucca, ma anche un’opportunità per coloro che sostengono e producono il Made in Italy.



Un’edizione organizzata e gestita nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, pronta ad accogliere visitatori ‘curiosi’ che desiderano trascorrere tre giorni in una delle location più belle e suggestive del centro storico della città: Villa Bottini e il suo giardino in versione autunnale. Più di 100 espositori, selezionati per le loro capacità creative nel realizzare prodotti originali e di qualità, appartenenti a vari settori merceologici.



Un’esposizione di oggetti per la casa: spugne e tovaglie ricamate, cuscini e tessuti, piccola ceramica per la tavola; gioielli realizzati da artisti creativi che si sbizzarriscono nell’utilizzo di materiali e colori; prodotti per la cura del corpo realizzati con ingredienti bio e a km0. Nuove proposte moda sia per l’uomo che per la donna, passando dal bambino, fino ad arrivare ai nostri piccoli amici a quattro zampe. Un’opportunità per assaggiare ricette golose e sfizi culinari, per godersi un aperitivo all’aperto nello splendido giardino di Villa Bottini, in compagnia di ottima musica di sottofondo.



“Siamo alla X edizione di Fashion in Flair, una data molto importante per tutte noi perché segna che la manifestazione è pian piano cresciuta grazie al consenso sempre più ampio del pubblico; ma anche perché cade in un periodo di ripartenza dopo un lungo tempo di chiusura e vogliamo festeggiare con la città e con coloro che la amano. Un grazie particolare alla Regione Toscana e al Comune di Lucca, che ci hanno sempre supportato e affiancato nei momenti di difficoltà, alle Associazioni di categoria e a tutti gli sponsor che hanno sempre creduto in noi!” afferma Elisa Bianchi, Presidente dell’Associazione Culturale Eccellenti Maestrie promotrice dell’iniziativa. Si riparte, dunque, con grande entusiasmo e voglia di fare! Le iscrizioni sono aperte alle attività artigianali provenienti da tutta Italia. Maggiori informazioni sulla modalità di iscrizione e requisiti per partecipare su www.fashioinflair.com



Si ringrazia: Regione Toscana – Consiglio Regionale, Comune e Provincia di Lucca, Confcommercio

Lucca e Massa Carrara, CNA e Confartigianato Lucca.

Per gli artigiani interessati a partecipare:

email: espositori@fashioninflair.com / cell. +39 333 1540263

Villa Bottini: Via Elisa, 9 - 55100 Lucca

INGRESSO LIBERO

Orario: Venerdì 8 ore 15.00-20.00/Sabato 9 e Domenica 10 ore 10.00-20.00

Informazioni: www.fashioninflair.com