Cultura e spettacolo



Conto alla rovescia per il 'Premio Racconti nella Rete 2021'

venerdì, 14 maggio 2021, 18:46

C'è tempo fino al 31 maggio per partecipare alla 20^ edizione del Premio letterario Racconti nella Rete. La premiazione dei vincitori, che si svolgerà ad ottobre a Lucca nell'ambito del festival LuccAutori, sarà accompagnata da una serie di incontri con grandi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.



Nel sito www.raccontinellarete.it si possono inserire racconti brevi inediti, con una sezione dedicata anche ai racconti per bambini, ed ai soggetti inediti per cortometraggi. Vengono premiati venticinque racconti che saranno pubblicati ad ottobre in una antologia edita da Castelvecchi (con la copertina disegnata da Bruno Bozzetto). Il vincitore della sezione Corti potrà partecipare alla realizzazione del cortometraggio che si girerà a Lucca in collaborazione con la Scuola di Cinema Immagina di Firenze e per la regia di Giuseppe Ferlito. Nel sito www.raccontinellarete.it si può vedere il cortometraggio "Il profeta del ring" tratto dal soggetto di Andrea Masotti, vincitore della sezione corti 2020 del premio letterario.



Racconti nella Rete è una opportunità per tutti coloro che hanno un racconto nel cassetto e desiderano arrivare alla pubblicazione. Cosa che avviene puntualmente ogni anno con l'antologia dei venticinque vincitori curata da Demetrio Brandi, presidente del premio, che anche quest'anno sarà pubblicata da Castelvecchi.



Questo concorso letterario ha una sua peculiarità: il momento decisamente vitale, emozionante e innovativo della pubblicazione in rete dei racconti, fase altamente significativa sotto il profilo della comunicazione, dello scambio e del confronto culturale. Consigliamo quindi a chiunque voglia partecipare, di inserire i propri racconti e soggetti in tempo utile per poter essere letti e commentati dalle centinaia di utenti che frequentano il sito.



In una sorta di agorà virtuale, nel sito www.raccontinellarete.it tutti trovano lo spazio privilegiato per dar voce alle proprie fantasie, memorie o sogni, per saggiare il valore e la qualità del proprio lavoro, per incontrare talenti sconosciuti o confrontarsi con diversi stili narrativi, generi e contenuti. In questi ultimi anni il premio letterario Racconti nella Rete è decisamente cresciuto nella popolarità e nella qualità degli elaborati, tanto da poter a ragione essere definito un vero e proprio fenomeno mediatico. Tra i premi che saranno assegnati a Lucca, in occasione del Festival LuccAutori in programma dal 18 settembre al 3 ottobre, ci sono il premio Buduàr per il miglior racconto umoristico e il premio AIDR per il vincitore più giovane.



Tra gli eventi proposti le mostre "Racconti a colori" realizzata con il contributo degli studenti del Liceo Artistico Passaglia di Lucca e la mostra "Dante 7 volte 100" dedicata al sommo poeta a cura di Stefano Giraldi. Altri appuntamenti sono realizzati in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino e la Fondazione Giovanni Pascoli.

Per informazioni: info@raccontinellarete.it tel.0584 651874.