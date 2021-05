Dalla Toscana alla Sicilia, 654 scuole aderiscono alla Carta della Terra

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 17 maggio 2021, 11:43

Il 16 maggio è andata in scena la prima nella sala affrescata del Capitolo, facendo rapidamente 'sold out' dei posti disponibili per il pubblico

lunedì, 17 maggio 2021, 11:38

Si tratta di una serie di racconti dedicati ciascuno al viaggio lungo una linea ferroviaria, alla sua storia e alle tante piccole/grandi esperienze, incontri, scoperte, vissuti percorrendola

domenica, 16 maggio 2021, 12:00

Da lunedì 17 a mercoledì 19 maggio, in presenza e streaming. Da Bach agli autori contemporanei con quattro apprezzati chitarristi

sabato, 15 maggio 2021, 20:17

L'Ucai, unione cattolica artisti italiani, inaugura la mostra collettiva "Concetti d'arte" nella chiesa di Santa Giulia in piazza del Suffragio

sabato, 15 maggio 2021, 18:09

L'area di Lucca al centro della nuova analisi, inserita nella quarta giornata di studi sul periodo napoleonico, organizzata Circolo Culturale "L'Agorà" ed il Centro studi "Gioacchino e Napoleone" di Reggio Calabria

sabato, 15 maggio 2021, 17:54

E’ il titolo del video realizzato dagli alunni della 2C dell’ITE “F. Carrara” nell’ambito delle attività didattiche organizzate dalla loro insegnante professoressa Danila Simoni