Dall'associazione Cluster un omaggio al maestro Giani Luporini che compie 85 anni

mercoledì, 26 maggio 2021, 17:17

Vi hanno preso parte 11 studentesse dei licei classico (classi terze) e scienze umane (terze e quarte), guidate dalle docenti Arianna Antongiovanni e Rita Durante, e da due tutor esterne per conto della Fondazione, Silvia Pettiti e Francesca Pisani

mercoledì, 26 maggio 2021, 15:58

Una manifestazione che compie quest’anno 10 anni, sostenuta e appoggiata dal comune di Lucca, ma anche un’opportunità per coloro che sostengono e producono il Made in Italy

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:17

Sabato 29 maggio alle 21 il pubblico dell’AML torna in sala, all’auditorium Boccherini. Per partecipare è necessario prenotare il biglietto attraverso la piattaforma Eventbrite

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:06

Sagra Musicale Lucchese, tutto esaurito per il recital di Uto Ughi in San Francesco. Ad accompagnare il maestro sarà il pianista Canino. Evento anche in streaming

martedì, 25 maggio 2021, 17:29

E' possibile andare oltre le barriere della disabilità. Questo l'importante messaggio di Daredevil, la storia a fumetti che racconta le vicissitudini di Matt Murdoch, privato della vista da bambino e che da adulto combatte le ingiustizie come avvocato di giorno e come supereroe di notte a Hell's Kitchen

martedì, 25 maggio 2021, 15:37

Dal lockdown di marzo 2020, pur con la parentesi degli spettacoli all’aperto nell’estate scorsa, il Teatro del Giglio non ha più potuto alzare il sipario assieme al pubblico in sala