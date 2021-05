Cultura e spettacolo



lunedì, 17 maggio 2021, 11:38

E' appena uscito in libreria "Binari. Racconti di viaggi e di treni sulle ferrovie minori italiane", il mio nuovo libro. Si tratta di una serie di racconti dedicati ciascuno al viaggio lungo una linea ferroviaria, alla sua storia e alle tante piccole/grandi esperienze, incontri, scoperte, vissuti percorrendola.

E naturalmente nel libro non poteva mancare la ferrovia della Garfagnana! Nel capitolo "Sulle orme dei poeti" si racconta infatti il viaggio dell'autore sulla linea, la sua storia, i luoghi visitati e gli incontri fatti. Da Lucca ad Aulla passando per Bagni di Lucca, Castelnuovo, Castelvecchio, Barga e così via.