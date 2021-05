Cultura e spettacolo



"Fiorire tra le rocce" presentato alla Ubik

martedì, 11 maggio 2021, 17:05

di francesca sargenti

Spesso ci nascondiamo dietro ad un malessere, ad una malattia e neghiamo ciò che in realtà ci sta accadendo. Non possiamo cambiare il presente, ma possiamo affrontarlo nel modo migliore e cercare con tutte le nostre forze, anche quelle apparentemente a noi sconosciute di non lasciarsi sopraffare.

Di questo si è parlato nell’ultimo incontro del ciclo Autori Giunti sulla pagina Facebook della Libreria Ubik di Lucca, cordinato da Gina Truglio, titolare della libreria assieme a Marianna Corona e il suo primo libro Fiorire tra le rocce. All’incontro erano presenti anche Mauro Corona, celebre alpinista, scultore, scrittore, personaggio televisivo molto conosciuto nonché padre di Marianna e Gemma Urbani.

Un libro, “Fiorire tra le rocce. La via dell’equilibrio quando la vita si fa ripida”, nel quale Marianna racconta la sua storia di rinascita dopo essere stata colpita da un “ i mesi di dubbi, le giornate passate senza fiato se non quello dei ricordi, le nottate a rileggere. A ripartire da dove avevo lasciato. Perché i ripensamenti sono stati tanti. I momenti dove ho ricominciato da capo anche. Quelli dove volevo gettare la spugna i più dolorosi. Ho continuato come un’acqua sui sassi. E ora non mi pare vero. In un mondo dove tutto sembra distruggersi non ci resta altro che creare!”



Marianna nel 2017 ha avuto un tumore all’intestino, e da sentirsi forte di colpo si è sentita fragile, e dal suo disagio interiore piano piano è riuscita a riconsiderare il proprio corpo e ad affrontare la malattia in punta di piedio senza mai gurdarla in faccia, così come si una montagna per arrivare in cima. ‘Non guardarla mai che pian piano arrivi’ come le ha sempre detto suo padre.



Nella prefazione del libro suo padre Mauro ha scritto: “Riprendere a vivere dopo una malattia grave non è guarire, ma rinascere. Si esce dal ventre del dolore e della paura, nuovi, piccoli, indifesi, sconosciuti a noi stessi.” (Mauro Corona)

Il libro è acquistabile presso la Libreria Ubik di Lucca e on line sul sito www.lucca.ubiklibri.it per riceverlo in tempi rapidissimi direttamente a casa.