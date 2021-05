Cultura e spettacolo



Giugno sarà il mese della danza a Lucca

venerdì, 21 maggio 2021, 14:30

di barbara ghiselli

Un mosaico di eventi e spettacoli relativi al mondo della danza, una manifestazione che si svilupperà nel mese di giugno (dal 2 al 27) e che animerà le piazze della città, il Teatro del Giglio e la chiesa di San Francesco: tutto questo è il Dance Meeting Lucca 2021.

Un mese intero dunque per sviluppare tutte le attività di spettacolo in assoluta sicurezza, grazie al comune di Lucca, all'ISSM L. Boccherini, al Teatro del Giglio, alla Confcommercio e alla Fondazione Giacomo Puccini.

"Dance Meeting", torna infatti in città per l'ottava edizione, con un programma ampio e rinnovato nella sua formula, programma che è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato: l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, Lorella Reboa, direttrice A.E.D. Italia, Matteo Pomini, presidente del Ccn, Fabrizio Papi e GianPaolo Mazzoli, rispettivamente direttore e vicedirettore dell'istituto musicale Boccherini ed Elena Giannesi, professoressa dell'istituto musicale Boccherini.

"Il programma della manifestazione è ampio – ha affermato Reboa – e coinvolge i vari generi della danza; voglio ringraziare quindi tutti coloro che hanno collaborato affinchè quest'anno Dance Meeting potesse essere presente con eventi di grande qualità".

Come ricordato da Papi: "La manifestazione si aprirà mercoledì 2 giugno alle 21 nella chiesa di San Francesco con il "concerto spettacolo" Romeo e Giulietta su musica di S. Prokofiev con l'orchestra del'ISSM "L.Boccherini" diretta dal maestro Gianpaolo Mazzoli e i danzatori del DIP Dance Intensive Programme, coreografie di Valentina Di Pippo. Lo spettacolo sarà replicato anche giovedì 3 giugno alla stessa ora. Siamo contenti che la nostra orchestra possa finalmente tornare a fare spettacoli dal vivo, con un pubblico davanti, è un ottimo segnale per una ripartenza".

Entrambi gli eventi sono ingresso gratuito ma da prenotarsi presso la biglietteria del Teatro del Giglio.

Ragghianti ha dichiarato la sua soddisfazione nel veder ripartire manifestazioni come questa che fanno rivivere la città con eventi che trovano molto interesse da parte del pubblico.

Ha poi preso la parola Reboa per ricordare le varie iniziative tra le quali quella di sabato 19 giugno alle 21 al Teatro del Giglio dove sarà consegnato il premio alla carriera " Lucca Premia la danza" all'Etoile Internazionale Sylvie Guillem, una stella indiscussa tra le più brillanti nel firmamento della danza mondiale. La consegna del riconoscimento sarà preceduta da una intervista condotta da Samuel Wuersten e la proiezione di video che illustreranno al pubblico i momenti topici della carriera dell'artista.

La danza verrà portata anche nelle piazze e sulle mura:

"Sabato 5 giugno alle 18 la splendida cornice di Piazza San Michele ospiterà " Danza che passione", - ha evidenziato Reboa- performance open air in un luogo simbolo della città di Lucca. L'evento sarà coordinato da Erika Rocca e Salvo Gianino della scuola "Solo danza".

Il Dance Meeting rinnova inoltre la sua collaborazione con la Fondazione Puccini proponendo due anticipazioni "Pucciniane" performance danzate in piazza Cittadella, rispettivamente mercoledì 9 giugno con "La Rondine" e giovedì 17 giugno "La Boheme", liberamente tratto dal Musical "Mimì è una civetta".

Sabato 12 giugno sulle mura urbane di Lucca i musicisti del'ISSM "L.Boccherini" coordinati dalla professoressa Elena Giannesi daranno vita, insieme ai danzatori del DIP dance Intensive, alle "incursioni", brevi performance di musica e danza. Si replicherà Sabato 19 giugno ma in una location differente, il centro storico di Lucca.

Alla conferenza è stata anche presentata l'iniziativa collaterale, da martedì 15 al 25 giugno in collaborazione con Confcommercio e il CCN città di Lucca dove è previsto il tradizionale premio alla migliore vetrina sul tema della danza aperto ai negozianti del centro storico di Lucca, di San Concordio e Borgo Gianotti e da quest'anno abbinato al concorso di disegno per gli allievi delle scuole di danza lucchesi.Si vince in due, l'autore del disegno, e la vetrina sul tema della danza La premiazione avverrà venerdì 25 Giugno alle ore 18 davanti al negozio vincitore e sarà trasmesso in diretta streaming su Facebook.

"Sponsorizzare una manifestazione di qualità come questa non può che farci piacere – ha sottolineato Pomini – e sapere che saranno proprio le vetrine dei negozi che, per tanto tempo sono state chiusi, a essere abbellite con i disegni sulla danza e con la creatività dei commercianti che sceglieranno cosa mostrare su questo tema, è sicuramente un ottimo segno come il fatto che l'iniziativa si estenda anche alle attività della periferia: sono segnali positivi per una ripartenza".

Ma le iniziative non finiscono qui, infatti, ci sarà spazio per le danze urbane e l'hip-hop mercoledi 23 giugno con "Danzando fuori dalle mura " street dance nel quartiere sant'Anna presso il parco giochi di via De Gasperi. Evento coordinato da Marialisa Puntoni dello "Smash hip hop poin1". La manifestazione si concluderà sabato 26 giugno e domenica 27 giugno al Teatro del Giglio e al Teatro San Girolamo con i tradizionali concorsi e la rassegna delle scuole di danza provenienti da tutta Italia. Le scuole lucchesi che partecipano al Dance Meeting sono: Art&danza Arabesque, Soul Dance, New Studio Accademico,Danzarè e Armonia danza.

La manifestazione "Dance Meeting Lucca" beneficia del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.