Grazie ai ragazzi del Passaglia la musica torna a far sperare

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 24 maggio 2021, 23:00

L’ISI Machiavelli in occasione del XXIX° anniversario della strage di Capaci, attentato terroristico di stampo mafioso compiuto da Cosa Nostra nel 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, ha ricordato...

lunedì, 24 maggio 2021, 13:55

Nel ricordare la proposta a cura dell’”Accademia Lucchese Teresa Bandettini” di porre in “Canto d’Arco” una targa per ricordare il soggiorno a Lucca di Dante Alighieri, propongo un appello per la ricerca dell’acquerello, introvabile, di Vincenzo Barsotti che illustra l’incontro fra Dante e Gentucca

lunedì, 24 maggio 2021, 13:43

La Terra, ciclicamente, viene sconvolta da nuove pandemie che paiono tuttavia avere simili incertezze, interpretazioni e gestioni

domenica, 23 maggio 2021, 13:00

Riprendono gli eventi in presenza a Lucca e quale evento se non il Festival della Risata, dedicato al buonumore e all’ottimismo, poteva inaugurare questa nuova stagione?

sabato, 22 maggio 2021, 11:51

Si svolgerà venerdì 28 maggio 2021 la settima edizione dell’Omaggio a Luigi Boccherini, con un ricco e variegato programma di eventi, per celebrare il compositore lucchese, che si si spense a Madrid il 28 maggio 1805

sabato, 22 maggio 2021, 11:23

Il New York Times lo ha definito un «aristocratico poeta della tastiera con il profilo e il portamento di un principe rinascimentale», Le Monde de la Musique lo ha definito «l'erede dei Moritz Rosenthal, dei Busoni e dei Godowsky»