Il mistero della finocchiona a pedali

lunedì, 3 maggio 2021, 14:25

di francesca sargenti

Nuovo appuntamento con Libreria Ubik di Lucca con la diretta facebook in collaborazione con Giunti Editore per una chiacchierata per parlare di un esilarante giallo scritto a quattro mani dal mitico Macellaio Dario Cecchini, titolare della Macelleria Cecchini a Panzano in Chianti e dal suo "sodale" Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes: “Il mistero della finocchiona a pedali”. Alla diretta, oltre agli autori del libro, erano presenti Gina Truglio, il prof. Umberto Sereni e Umberto Defila, chef della scuola di Gualtiero Marchesi e tra gli ideatori del canale YouTube Berto’s Kitchen.

Nella tranquilla vita di provincia, a Panzano in Chianti, irrompe un intrigo internazionale: un libro da leggere, da assoporare come la mitica ciccia di dario cecchini e per immergersi nella campagna del Chianti, grazie ai passaggi meravigliosi, tali da fare sentire al lettore i veri profumi di quella terra di dolci colline verdi.

“L’è un cucuzzolo in paradiso - così descrive Dario Cecchini il suo paese - abbiamo la fortuna di essere a 500 metri sulle colline vitivinicole del Chianti classico, con un migliaio di compaesani, il nostro è un piccolo mondo contemporaneo. Nel libro, con Alessandro Rossi, abbiamo voluto raccontare il nostro paese, anche attraverso i personaggi, che pur con nomi di fantasia, sono tutti reali, descrivere la vita di tutti i giorni, con le piccole e grandi cose che accadono quotidianamente. Leggendo il libro il lettore è catapultato nel nostro piccolo paese, Panzano in Chianti, dove può vivere la vita vera, ma i morti per fortuna non ci sono stati! Il resto della storia è tutta vera”.

“Panzano è un borgo vivo, - ha raccontato Alessandro Mauro Rossi - è un paese che ha cittadini che provengono da tutto il mondo, che hanno scelto di vivere qui e vi passano gran parte della loro vita. E’ un paese che merita di essere amato, un posto storicamente conteso, tra Siena e Firenze, un piccolo mondo che accoglie il grande mondo. Ci siamo divertiti nelle sere d’inverno a scrivere il libro nell’ufficietto di Dario. Penso sia una una bella storia reale dedicata a Panzano e ai panzanesi.”

Tra le tante domande del pubblico che ha seguito la presentazione è stato chiesto se si possa dire di assistere con "Il mistero della finocchiona a pedali" alla nascita di un filone giallo dei "maledetti toscani". Alla domanda ha così risposto Alessandro Mauro Rossi: “Con molta presunzione dico d si. Una delle più grandi soddisfazioni che ho avuto, è leggere in fondo al libro la seguente frase: “un giallo veloce, goloso e divertente per tutti coloro che amano i libri di Marco Malvaldi. “

L’incontro è visibile sulla pagina facebook della libreria Ubik.

