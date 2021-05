Cultura e spettacolo



'Il Puccini e la sua Lucca' torna a fare concerti dal vivo: si riparte il 1° giugno

venerdì, 28 maggio 2021, 12:21

Il Puccini e la sua Lucca International Festival torna a fare concerti dal vivo nella Basilica di San Giovanni. Il primo appuntamento è in programma per il prossimo 1 giugno alle 19, con il Gala Lirico di apertura della manifestazione dedicata al Maestro Giacomo Puccini in chiave permanente. Il secondo evento in programma è già un cult: il concerto speciale del 2 giugno per la festa della Repubblica, con la Serata d'opera italiana.



Successivamente, per tutto il mese di giugno, i concerti serali dal vivo riprenderanno ogni giovedì (Puccini e Verdi), venerdì (Puccini e Mozart) e sabato (Una notte all'opera). Tutte le esibizioni in presenza con gli artisti del Festival sono previste alle 19, sempre in San Giovanni.



Gli eventi si svolgeranno in totale sicurezza, con il rispetto delle normative anti Covid oggi in vigore: all'ingresso è presente un termo scanner, è previsto il distanziamento necessario e la capienza sarà ridotta - per scelta dell'organizzazione del Festival - a meno del cinquanta per cento del pubblico.



Il Puccini e la sua Lucca torna quindi a fare concerti dal vivo, con il pubblico in presenza, come naturale proseguimento di quella attività di streaming che, negli scorsi mesi, si è tradotta in oltre 5 milioni di spettatori online. Un traino formidabile per il turismo lucchese, da parte di un'organizzazione che da diciotto anni rappresenta l'unico perno - a livello locale e internazionale - per valorizzare il binomio Lucca - Puccini. Adesso il Festival - storicamente celebre per la capacità di intercettare un pubblico in larga parte di natura anglosassone - intende rivolgere la sua attenzione con maggior vigore anche sul target italiano: sono già moltissime, infatti, le richieste di prenotazione da parte di concittadini provenienti da ogni regione per i prossimi concerti.