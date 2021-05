Cultura e spettacolo



Inaugurata la mostra "Concetti d'arte" in Santa Giulia

sabato, 15 maggio 2021, 20:17

di chiara grassini

L'Ucai, unione cattolica artisti italiani, inaugura la mostra collettiva "Concetti d'arte" nella chiesa di Santa Giulia in piazza del Suffragio.



L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al sei giugno dalle 16 alle 19 ogni pomeriggio. Espongono:Franco Avitabile, Francesca Bettaccini,Giuseppina Bianchini, Annamaria Buonamici, Gudrun Burgstaller, Barbara Busetto,Carla Cherchi, Fabio Costantino, Giuseppe Dovichi, Carolina Franchi, Anna Garibotti, Carlo Gemignani, Gianna Giudice, Marco Guadagni, Janet Kay Lilly, Paola Mattei, Adelindo Moriconi, Marco Mazzoni,Domenico Raso Marisa Toti,Marina Santarlasci, Maria Agata Santi, Alma Sheik, Alessandro Sorbera, Lice Valentini e Maria Maddalena Vertuccio.



Nel corso dell'inaugurazione è intervenuto Giuseppe Dovichi, presidente dell'Ucai Lucca e che ha presentato le opere soffermandosi sulle tecniche utilizzate da ciascun artista. A seguire l'intervento del critico d'arte Lorenzo Pacini.



Nel frattempo, come fanno sapere dalla chiesa di Santa Giulia, sono in programma tra settembre e ottobre tre mostre dei soci.