La fondazione 'Barsanti e Matteucci' presenta le iniziative culturali

martedì, 25 maggio 2021, 15:22

di chiara grassini

Con la riapertura del museo tornano le iniziative della fondazione Barsanti e Matteucci in via Sant'Andrea con un ricco programma culturale. Dal 29 maggio si potrà visitare la mostra permanente con orario continuato dalle 10 alle 18 ogni sabto e domenica. L'ingresso è a offerta libera.



Confermata la conferenza del 12 giugno che si svolgerà nella sala Vincenzo da Massa Carrara sul motore a scoppio e le sue applicazioni.



"Sarà in presenza e trasmessa in streaming sia su Youtube che su Facebook-ha esordito Maria Luisa Beconcini, presidente della fondazione che ha presentato anche i componenti del consiglio di amministrazione- La conferenza è rivolta agli studenti delle scuole superiori per sensibilizzarli maggiormente ma aperta a tutti".

I relatori che parteciperanno saranno Giacomo Ricci,il presidente uscente della fondazione, i professori Paolo Citti dell'università Marconi di Roma e Paolo Di Marco dell'università di Pisa.Tra le altre iniziative che si spaziano nei mesi giugno-novembre, "I miei primi cento anni della moto Guzzi", un incontro dedicato al centenario della fondazione dell'azienda moto Guzzi dal 31 luglio al primo agosto. A metà settembre in programma una mostra di auto d'epoca. L'esposizione si terrà nel giardino e nella limonaia di Palazzo Pfanner, mentre a Villa Bottini l'evento "Lucca, cavalli vapore e cavalli rampanti" nel mese di ottobre.

In occasione del centenario della moto Guzzi il raduno dinamico sulle mure. Si tratta di una sfilata di 40 motociclette che percorreranno 200 metri per essere apprezzzate dal vivo da tutti gli appassionati. Verrà inoltre organizzato un raduno di motociclismo con partenza da Lucca e giri nei dintorni.

Quest'anno si celebreranno i duecento anni della nascita di Eugenio Barsanti, che insieme a Felice Matteucci, ha inventato il motore a scoppio. La fondazione insieme all'associazione amici di Barsanti e Matteucci, ha in mente di organizzare un evento per mantenere viva la memoria dei due lucchesi.



Per prenotare e partecipare alle inizative basta inviare un'email al seguente indirizzo:barsantiematteucciassociazione@gmail.com

Tra i componenti del consiglio di amministrazione erano presenti Vittorio Armani per conto di Confindustria Nord, l'ingegner Giovanni Carignani, nonchè socio fondatore dell'associazione e socio partecipativo della fondazione e Giacomo Ricci, rappresentante fondazione Banca del Monte di Lucca.