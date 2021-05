Cultura e spettacolo



L’architettura nel piatto con la food designer Angela Simonini

venerdì, 7 maggio 2021, 11:12

di francesca sargenti

L’impiattamento e il Food design sono stati i protagonisti della “chiaccherata” in diretta sulla pagina Facebook della Libreria Ubik di Lucca in collaborazione con Giunti Editore dedicata al libro A scuola di food design in pasticceria di Angela Simonelli.

Un libro in cui la cucina è affrontata in maniera “architettonica” e squisita: il piatto viene così interpretato come una tela su cui schizzare, scrivere, giocare con chiaroscuri, volumi e colori, andando a realizzare impiattamenti creativi ed originali.

Angela Simonini, da perfetto architetto, progetta le sue torte con carta e penna prima di realizzarle. “Grazie allo schizzo si può visualizzare il risultato - ha raccontato la stessa Angela Simonini - Il disegno è importante per capire le proporzioni di una torta e di conseguenza individuare cosa possiamo mettere o non mettere sopra come decorazione. Nel momento dell’impiattamento, che deve essere rapido, non possiamo permetterci di pensare, e questo vale non solo per i piatti salati, ma anche che in pasticceria.”

Angela Simonini architetto di professione è diventata food designer riuscendo a trasferire la sua esperienza e la sua cultura architettonica nella cucina.“Da piccola il dolce forno che mi portò Babbo Natale – ha dichiarato la stessa Angela Simonini - mi ha cambiato la vita. La passione per la cucina unitamente a quella della fotografia mi hanno seguito per tutta la mia vita.”

All’evento moderato da Gina Truglio, titolare della Libreria Ubik, hanno partecipato Umberto Defila, di Berto’s Kitchen e Sabrina Bertolini, del Club delle Fornelle di Lucca.

L’incontro è disponibile sulla pagina facebook della libreria Ubik.

Il libro è acquistabile presso la Libreria Ubik di Lucca e on line sul sito www.lucca.ubiklibri.it per riceverlo in tempi rapidissimi direttamente a casa.