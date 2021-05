Cultura e spettacolo



L'audio fumetto di Daredevil è una realtà grazie a UICI Lucca

martedì, 25 maggio 2021, 17:29

di barbara ghiselli

E' possibile andare oltre le barriere della disabilità. Questo l'importante messaggio di Daredevil, la storia a fumetti che racconta le vicissitudini di Matt Murdoch, privato della vista da bambino e che da adulto combatte le ingiustizie come avvocato di giorno e come supereroe di notte a Hell's Kitchen.

Per far veicolare l'importante messaggio di questo fumetto Simona Torlai di Casa Alfa APS, Silvia Chelazzi dell' Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti di Lucca, e Giacomo Asaro che ha fatto un blog dedicato a Daredevil (Le notti del diavolo), grazie anche alla collaborazione di Panini Comics Italia, hanno deciso di sviluppare un audio fumetto. Il progetto ha avuto anche il patrocinio

del comune di Lucca.

Proprio ieri sulla pagina Facebook dell'UICI Lucca è uscito il primo dei cinque episodi della durata di circa 20 minuti che sono stati sceneggiati da Simona Torlai e che hanno la voce narrante di Giacomo Asaro. Gli altri episodi saranno pubblicati tutti i lunedì alle 18.30 fino al 21 giugno sulla pagina Facebook dell'UICI Lucca e sarà possibile ascoltarli quando si desidera visto che rimarranno

a disposizione sul social.

Come ha spiegato Simona Torlai, con un post su Facebook: " L'incontro con Daredevil è stata una folgorazione, la sua cecità e i suoi ipersensi ci raccontano come la realtà possa essere letta in tante maniere e che ci sono sempre 'altri modi per vedere' in senso fisico e figurato.

Con Giacomo Asaro de Le notti del diavolo e insieme a Silvia Chelazzi, presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Lucca abbiamo immaginato di far vivere a tutti, ciechi e vedenti, un'esperienza comune: le storie di Matt come le vivrebbe lui".

Ed è così che questa idea si è concretizzata in un audio – fumetto di qualità.