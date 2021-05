Le magnifiche invenzioni: il cinema, il volo e l’anarchia

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 7 maggio 2021, 14:33

I talenti che si stanno formando all'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" di Lucca in trasferta sulle rive del lago tanto caro al Maestro Giacomo Puccini per un ciclo di suggestivi concerti

venerdì, 7 maggio 2021, 14:22

Davvero importante, in questo difficile periodo storico, sentirsi parte di una comunità che reagisce alle criticità con nuove prospettive, di crescita e di collaborazione. E i bambini sono e si sono dimostrati dei veri campioni in questo

venerdì, 7 maggio 2021, 11:12

L’impiattamento e il Food design sono stati i protagonisti della “chiaccherata” in diretta sulla pagina Facebook della Libreria Ubik di Lucca in collaborazione con Giunti Editore dedicata al libro A scuola di food design in pasticceria di Angela Simonelli

venerdì, 7 maggio 2021, 11:02

Sabato 8 maggio, alle 17, inizia nel Teatro di San Girolamo il Puccini Chamber Opera Festival organizzato dalla associazione Cluster in collaborazione col Teatro del Giglio

giovedì, 6 maggio 2021, 18:35

Dopo mesi di attesa, il pubblico può tornare a sedersi sulle poltroncine dell'Auditorium Boccherini e gustarsi dal vivo il prossimo concerto del Boccherini Open

giovedì, 6 maggio 2021, 16:24

Da domani (Venerdì 7 maggio 2021), fino a domenica 9, all'auditorium della Pia Casa, in via S. Chiara, si svolgerà il Campionato Regionale Toscano Giovanile Under 18, organizzato dal Comitato Regionale Toscano in collaborazione con il Circolo Scacchistico Lucchese