Cultura e spettacolo



Lucca Classica 2021: un'estate di musica e parole

sabato, 29 maggio 2021, 13:33

Splenderà la musica su Lucca in estate grazie al Lucca Classica Music Festival. Costretta anche quest’anno a spostarsi nei mesi estivi, dal 3 luglio al 30 agosto la manifestazione promossa dall’Associazione Musicale Lucchese e dal Teatro del Giglio con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, proporrà oltre 50 eventi. Resta invariato il carattere distintivo del festival, che propone anche in questa settima edizione itinerari come “La musica e i luoghi” per scoprire i musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, il Lu.c.c.a Museum, Palazzo Pfanner, Villa Reale di Marlia, l’Orto Botanico, il Puccini Museum; “Dante 700” con gli appuntamenti dedicati al Poeta; “Gli anniversari” con i concerti dedicati a Piazzolla, Stravinskij, Saint-Saëns e un approfondimento su Napoleone Bonaparte. E ancora gli appuntamenti per i bambini e le famiglie (in programma anche a Villa Bertelli a Forte dei Marmi e all’arena estiva di Capannori), lo sguardo sulla musica contemporanea con le opere da camera del Puccini Chamber Opera Festival e il ricordo di Fabio Neri curato da Fabrizio Giovannelli, nonché le consuete e coinvolgenti “prove aperte”. Lucca Classica inizia simbolicamente anche quest’anno dall’Ospedale San Luca con il concerto dell’Italian Cello Duo, sabato 3 luglio alle 16:30.

Il programma completo dei concerti e l’elenco degli ospiti saranno presto online sul sito www.luccaclassica.it. L’apertura della biglietteria e delle prevendite verrà comunicata a mezzo stampa e tramite social.

Il Festival è stato presentato questa mattina (29 maggio) dai promotori assieme ai rappresentanti delle istituzioni e degli sponsor che sostengono la manifestazione. Durante i numerosi interventi, è stato ricordato con grande affetto Giorgio Serafini, appassionato sostenitore del Festival scomparso recentemente.

IL RICORDO DI EZIO BOSSO

Come annunciato nei mesi scorsi, Lucca Classica ricorderà l’attualità e la necessità del messaggio di Ezio Bosso con un progetto di più giorni, realizzato in accordo con la famiglia del Maestro. Il 17 luglio, nella chiesa di San Francesco, l’Orchestra dell’ISSM “Boccherini” diretta da GianPaolo Mazzoli incontrerà la violinista Anna Tifu (per la prima volta ospite del Festival) per il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61 di Ludwig van Beethoven. Il 18 luglio verrà presentato Faccio musica. Scritti e pensieri sparsi, il libro di e su Ezio Bosso, curato da Alessia Capelletti (Piemme, 2021), che raccoglie scritti, interviste, bozze di dichiarazioni, articoli e perfino semplici messaggi telefonici del maestro scomparso poco più di un anno fa. Tra gli ospiti di questo appuntamento anche Tommaso Bosso, nipote del maestro.

L’omaggio a Ezio Bosso proseguirà il 24 e 25 luglio con due giornate nella chiesa di San Francesco in cui saranno presenti alcuni tra i musicisti che per anni hanno lavorato con il Maestro, chiamati a condividere con il pubblico le prove aperte e le esecuzioni di numerose composizioni di Bosso stesso.

SILENT CONCERT

Sabato 3 luglio a Villa Reale di Marlia il Festival proporrà un’esperienza di grande suggestione grazie alla quale lo spettatore può immergersi completamente nella musica e nell’ambiente che lo circonda. Si tratta del Silent wifi concert®, concerto per pianoforte silenzioso e suggestioni notturne, ideato dal pianista Andrea Vizzini. A tutti partecipanti verranno fornite cuffie ad alta fedeltà con cui ascoltare la musica “notturna” proposta da Vizzini, che suonerà notturni e musica ispirata alla luna. Liberi di muoversi nel raggio di 500 metri e di apprezzare da vicino le suggestioni naturali e architettoniche in cui si è immersi, gli spettatori “sperimenteranno” la musica con tutti i sensi e saranno naturali protagonisti di una performance che prevede il loro movimento e la loro reazione emotiva.

I CONCERTI DI PIEVE A ELICI A LUCCA CLASSICA

Come nel 2020, Lucca Classica accoglierà e renderà possibile il progetto inizialmente pensato per i Concerti di Pieve a Elici, la storica manifestazione curata per l’AML da Marcello Parducci. I 10 concerti si terranno nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio e nell’Auditorium Boccherini con ospiti di grande prestigio.

OMAGGIO A DANTE

Molti gli eventi nell’ambito dell’itinerario dedicato a Dante Alighieri (inserito nelle celebrazioni ufficiali del Comitato Nazionale Dante 700). Per esempio, i concerti e le prove aperte dell’Orchestra dell’ISSM Boccherini diretta da GianPaolo Mazzoli con il coro di voci femminili dell’istituto diretto da Sara Matteucci e la Dante-Symphonie, da Dante Alighieri, S 109 di Liszt (22 luglio in San Francesco); gli appuntamenti per i bambini e le famiglie con Alessio Puccio, il doppiatore che ha prestato la voce a Harry Potter che racconterà la storia di Dant; il violoncellista Michele Marco Rossi con Paolo Aralla all’elettronica, protagonisti di una straordinaria performance (27 agosto, Auditorium Boccherini) dal titolo Intelletto d’amore e altre bugie, nata dall’incontro di Rossi con Andrea Camilleri, un mese prima della sua scomparsa.

DIALOGHI

Una novità di questa edizione del festival è la sezione “Dialoghi” che ospiterà presentazioni di libri e conversazioni con personaggi del mondo musicale. Tra gli ospiti ci sono la violinista Laura Marzadori con Massimo Marsili, il musicologo Giovanni Bietti, Paolo Fazioli con Sandro Cappelletto, Paolo Bolpagni con Oreste Bossini.